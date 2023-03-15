Sokak stili: Let it snow

Hazırlayan: Baran Alışkan

Zirveden usulca süzüleceğiniz tatil sezonu geldi. İster şömine başında ister happy hour’da ama en önemlisi beyazlar içindeki şehrin kaldırımlarında yeni bir trendin peşine düşüyoruz. Après-ski stili, katmanlı görünümde şıklığı ve rahatlığı simgeliyor ve kayaktan bağımsız bir stil hamlesine göz kırpıyor. Après-ski stilinin cazibesine kapılmak için mutlaka bir kayak merkezine gitmeniz ise şart değil. Zirvede olmak için doğru kıyafetleri seçmek yeterli. Fransızca ‘kayak sonrası’ anlamını taşıyan bu trend, kayağın ardından gerçekleşen sosyal aktiviteler için ayrılan zamanı temsil ediyor. Kayak tesisinde ya da soğuk kış günlerinde -tercihen karlar altında- şehirde, soğukla baş etmek isteyenler için yükselen modern kayak tarzının mazisi eskiye dayansa da son yıllarda yüksek modanın radarında. Şık oldukları kadar teknik detaylarıyla göz dolduran ve sıcak tutma konusunda oldukça yetenekli sportif tulumlarla bütünsel şıklığı tek parçada yakalayabilir; desenli balıkçı yakalar ve örgü kazaklarla zenginleştirebilirsiniz. Günlük stilinizde rahatlıkla yer verebileceğiniz kar botlarıysa trendin en gösterişli elementi. Neyse ki onlar, zaten bir süredir şehirde bizimle birlikteydi. Ayrıca canlı renklere ve desenlere, bol bol kapitone ve kürklere karşı da boş değiliz. Şimdi, tek eksiğiniz dumanı tüten bir sıcak çikolata.

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