Sokak stili: Şampiyonlar ligi

Hazırlayan: Baran Alışkan

Bir forma, yalnızca forma değildir. Kabul, formalar temsil ettikleri spor kulübünün üniformaları ama estetik anlayışını bir üst seviyeye çıkaran modern tasarımları ise onları artık cesur bir stil hamlesinin öznesi haline getiriyor. Etki alanını yeşil sahalar ve tribünlerden dışarıya taşıyan bu parçalar, spor markalarının yüksek modayla süregelen flörtüne sokak stilinin benzersiz ruhunu katıyor. Sessizce yükselen bu trend, özellikle büyük futbol kulüplerinin kendi zamanında kıymeti bilinmemiş retro tasarımlarıyla da perçinleniyor.

Bugün, benzersiz ruhlarına katılan eksantrik tasarımlarla göz dolduran formalar, sportif çekiciliğin yanı sıra benzerine az rastlanacak bir görünümün de anahtarı olabilir. Büyük paltolar, çizmeler ile ya da jean veya şık kumaş pantolonlarla birlikte -elbette eşlik edecek favori sneaker’ları unutmayalım- umulmadık bir görünüme sahip olabilirsiniz. Futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası’nın 2022 yılı edisyonu öncesi -ki bu yıl tarihinde ilk kez kış mevsiminde gerçekleşecek- futbol formalarının sessizce yükselen stil hareketine ortak olun. Yanı sıra basketbol, beyzbol ve diğer spor dallarının formalarını da aynı hareketle günlük görünümünüze uyarlayabilirsiniz.

Modern tasarımları her yerde, retro tasarımları ise gardıropların derinliklerinde bulabilirsiniz. Seçtiğiniz gol olsun!

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