Sokak stili: Sokak diskosu

Hazırlayan: Baran Alışkan

Yeni bir yılın heyecanı içerisinde olan herkese biraz ihtişam iyi gelecek. Günlük görünümle parti havasını ince bir çizgiyle ayıran bu trend, mutlaka dikkat çekici olmayı vadediyor. Metalik ışıltının etkisi altına giren vitrinler; taşlarla süslü örgüler, payetler, kristal bezeli tasarımlar ve parlak kumaşlarla aydınlanıyor. Işıltılı stil hamlesi, genellikle metalik veya altın tonlarda kabul görse de renklerden bağımsız bir çizgide konumlanıyor. Küçük bir ipucu olarak zümrüt yeşili, turuncu ya da pembe gibi renkleri göz ardı etmeyin. Yine de klasikten şaşmayanlar için gümüş ve altın tonlar sizi gerçek bir trend avcısı olarak gösterecek. Cesur ruhlar için tepeden tırnağa ışıltı tam puan alsa da o kadar da cesur hissetmeyenler için bir aksesuar yeter de artar. Şık bir choker ya da çantayla hissettiğiniz ışıltıyı tüm dünyayla paylaşmanız mümkün. Günlük veya ofis görünümünde düz renklerle birlikte kullanılacağınız ışıltılı parçalar, dengeli ve bir o kadar stil sahibi görünmenizi sağlar. Davetler, partiler ve yemekler için ise atış serbest. Işıltısını yılbaşı gecesine saklamayanlar için son çağrı! Şimdi, ihtişamı paylaşmanın ve her günü parti havasına dönüştürmenin tam zamanı.

ÖNERİ

CEKET: MAISON JU 6000 TL

ETEK: NORMAILLOT 2885 TL

ELBİSE: CAMILLE X MANGO 3999.99 TL

BOT: ZARA 2199 TL

ÇANTA: DREAMS COME TRUE (BEYMEN) 6950 TL