Sokak stili: Tam zamanlı incelik

Yazı: Baran Alışkan

Denize çıkan sokaklara ve güneşin yakıcı sıcaklığına uygun, dünden bugüne uzanan bir trend yolculuğuyla kroşe elbiseler, yaz mevsimini kutluyor. Mevsimin ruhunda var olan tatil, tüm bileşenleriyle hayatımızı ele geçiriyor. Örgüler, bu sezon çeşitli formlarla karşımıza çıksa da tek parça formunda fazlasıyla dikkat çekici bir trende dönüşüyor. Çantalardan şapkalara, crop-top’lardan bikinilere uzanan bir yelpazede, stil iddiasını tek parçaya indirgeyen kroşe elbiseler, güneşi kucaklayan nostaljik bir tercih. Plaj ve festival ruhunu şehre taşıyan elbiselerin en ayrıştırıcı özelliğiyse şüphesiz barındırdığı detayları. İlk bakışta benzer görünümleri çağrıştıran yapısı, daha yakından bakıldığında ise kendisini daha şık, biricik ve eğlenceli kılan detaylarda gösteriyor. Canlı renkler ve desenler ya da nötr tonlarla karşımıza çıkan bu parçalar, nostaljik tavırlarıyla da sezonun hit parçasına dönüşüyor. Tamamlayıcı modern parçalarla görünümünüzü zamansız bir hale getirmek de mümkün. Güneşi hissettiren ve bohem tavrıyla şehrin griliğini kıracak; renkli bikinilerle plaj görünümünü bir üst seviyeye taşıyacak kroşe parçalar, yeniden favorilerimiz arasında. Uzun bir süre daha yerini koruyacağından ise emin olabilirsiniz. Yoksa, geleceğe dönüş böyle bir şey mi?

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