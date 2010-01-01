Çak bir asker selamı!
Ordudan modaya geçiş
yapan kamuflaj desenler,
metal düğmeler ve
militer ceketler, maskülen
bir şıklık vaat ediyor.
Kadınsı detaylarla birleşen
askeri detaylar, mesafeli ama bir o kadar
da seksi. Asker yeşili, siyah, kahverengi ve bej
renginin yoğun kullanıldığı koleksiyonlarda
hem tekdüze hem de iddialı çizgilere yer
verilmiş.
Militer ceketler bu yaz alışık
olduğumuzun dışında çıkıyor karşımıza.
Modern kesimler, farklı aksesuarlar,
vatkalar daha enerjik ve modern bir
hava yaratmış. Şapkalar ve altın zincirlerle
tamamlanan parçalar, bu yaz farklı
bir deneyim yaşatacak.
Bu yaz yine ön plana
çıkan en önemli
temalardan biri
çiçek desenleri.
Özgürce kullanılan
desenler tasarımcıların
hayal dünyasını yansıtıyor
adeta. Karmaşık desenlerin
yanı sıra, geometrik figürlerle
harmanlanmış parçalar farklı
kombinasyonlar yaratmamıza
yardımcı olacak. Rengarenk
motifl er, gül formlu asimetrik yakalar,
çiçek renklerinden esinlenilmiş
kumaşlar dokunduğu her kıyafette
mucizevi etkisini ortaya koyuyor.
Ne yaz
ne de kış
sezonu jean’siz
geçer. Ama
jean’ler 2010
yazında biraz
şaşırtıyor bizleri.
Geçmişten izler taşıyan kombinasyonlar
nostaljik ama bir o kadar
da enerjik. Kot gömlek ve şort takımlar,
skinny’ler, eskitilmiş dokumalar
jean dünyasına hareketlilik
getiriyor.
İnce jean kumaşından tasarlanmış
asimetrik kesimli bluzlar
fark yaratacak parçalar arasında.