2010 yaz trendleri açıklanıyor!

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Yaz trendleri yüzünü göstermeye başladı.

Çak bir asker selamı!

Ordudan modaya geçiş yapan kamuflaj desenler, metal düğmeler ve militer ceketler, maskülen bir şıklık vaat ediyor. Kadınsı detaylarla birleşen askeri detaylar, mesafeli ama bir o kadar da seksi. Asker yeşili, siyah, kahverengi ve bej renginin yoğun kullanıldığı koleksiyonlarda hem tekdüze hem de iddialı çizgilere yer verilmiş. Militer ceketler bu yaz alışık olduğumuzun dışında çıkıyor karşımıza. Modern kesimler, farklı aksesuarlar, vatkalar daha enerjik ve modern bir hava yaratmış. Şapkalar ve altın zincirlerle tamamlanan parçalar, bu yaz farklı bir deneyim yaşatacak.



Bu yaz yine ön plana çıkan en önemli temalardan biri çiçek desenleri. Özgürce kullanılan desenler tasarımcıların hayal dünyasını yansıtıyor adeta. Karmaşık desenlerin yanı sıra, geometrik figürlerle harmanlanmış parçalar farklı kombinasyonlar yaratmamıza yardımcı olacak. Rengarenk motifl er, gül formlu asimetrik yakalar, çiçek renklerinden esinlenilmiş kumaşlar dokunduğu her kıyafette mucizevi etkisini ortaya koyuyor.



Ne yaz ne de kış sezonu jean’siz geçer. Ama jean’ler 2010 yazında biraz şaşırtıyor bizleri. Geçmişten izler taşıyan kombinasyonlar nostaljik ama bir o kadar da enerjik. Kot gömlek ve şort takımlar, skinny’ler, eskitilmiş dokumalar jean dünyasına hareketlilik getiriyor. İnce jean kumaşından tasarlanmış asimetrik kesimli bluzlar fark yaratacak parçalar arasında.

