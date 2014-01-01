Yaz denince akla gelen sadece, deniz, tatil, güneş değil elbette. Yazın en önemli aktivitelerinden biri de kuşkusuz düğünler! İşte yaz gelinlerine özel, gelinlik önerileri...

Nostaljiye ve romantizme gönül veren gelinlerin seçimi dantelden yana. Bu yaza ait koleksiyonunda dantelin tüm vücudumuzu sarmasına izin veren tasarımcı Zuhair Murad, gelinliğin beline taktığı yaprak formundaki altın kemerle Helen Dönemi gelinlerine atıfta bulunmuş.Üst kısmı bedeni saran, alt kısmı A formunda açılan bu klasik gelinliklerden hiçbir dönem vazgeçmeyeceğiz. Klasik gelinlik diye adlandırılan bu gelinliklere gözümüz çok alışsa da gelinlik dediğimizde akla gelen ilk gelinlik, bu formda olur. Yaptığınız küçük değişikliklerle bu formu farklılaştırmanız mümkün olsa da, cesaretinizi takınıp yapacağınız radikaldeğişiklikler sıra dışı bir gelin olmanızı sağlayabilir. Bu sezon Carolina Herrera'nın klasik askı modeli ile sadeliğe ulaşırken, Vera Wang'ın straples kısmında kullandığı siyah renkle,gelinlik tabularını yıkabilirsiniz. Tercih sizin!Sadece beyaz yetmeyenlere biraz pul, biraz kristal taş iyi gelebilir. Sezonda yer alan işlemeli gelinlikler size parlaklık katacak. Oscar de la Renta'nın kristal taşlarla süslenmişgelinliğinde boyundan sarkıttığı madalyonlu inci kolye oldukça hoş bir hava katarken, Marchesa'nın straples işli gelinliği de tercihiniz olabilir.Gelin annelerinin ya da kayınvalidelerin bu kadar sade bir gelinliği istemeyeceği kesin. Ama kızınız ya da gelininiz illa prenses gibi görünmek istemiyorsa ona farklı önerilerlegidebilirsiniz. Monique Lhuillier'in pelerinli gelinliği ya da Vionnet'in "benim sadece güzelliğim yeter" dedirten gelinliği tam ona göre!Bu yazın gelinlik trendlerinden biri de omuzlara yapılan vurgu. Sarah Houston'un tek omuzlu önü hafif drapeli gelinliği bu trendin en güzel örneği.Sırt dekoltesine güvenenler için Rita Vinieris'in Rivini gelinliği sizi etkileyici bir geline dönüştürecektir.(DHA)