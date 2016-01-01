Asics Lifestyle modelleri “Performansım stilimdir” diyenleri yeni yıla girerken ışıl ışıl renklerle buluşturuyor.









Asics Lifestyle GEL LYTE III ve GEL LYTE V yeni yıl serisinde renkli alternatifler sunuyor.GEL Lyte III ve GEL LYTE V’te kullanılan GEL teknolojisi, dengeli taban yapısı, yere basarken yarattığı etkiyle yerçekimsiz ortamda yürüyormuş hissi yaratırken, ekstra konfor ve performans sağlıyor.Asics, Asics GT – 1000 modelleri ile de koşuculara benzersiz bir deneyim sunuyor.GT – 1000, koşarken bacağınızın doğal bir uzantısı gibi hareket ediyor. Ekstra hafifliği ve ayağı saran yapısıyla, ayağınızda ikinci bir cilt hissi yaratıyor. Koşarken ayağınızın yere her değişi ve kalkışında kendi ağırlığınızdan daha fazlasını taşımanıza gerek kalmıyor.