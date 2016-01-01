Asics Lifestyle GEL LYTE III ve GEL LYTE V yeni yıl serisinde renkli alternatifler sunuyor.
GEL Lyte III ve GEL LYTE V’te kullanılan GEL teknolojisi, dengeli taban yapısı, yere basarken yarattığı etkiyle yerçekimsiz ortamda yürüyormuş hissi yaratırken, ekstra konfor ve performans sağlıyor.
KOŞUCULARA ÖZEL...
Asics, Asics GT – 1000 modelleri ile de koşuculara benzersiz bir deneyim sunuyor.
GT – 1000, koşarken bacağınızın doğal bir uzantısı gibi hareket ediyor. Ekstra hafifliği ve ayağı saran yapısıyla, ayağınızda ikinci bir cilt hissi yaratıyor. Koşarken ayağınızın yere her değişi ve kalkışında kendi ağırlığınızdan daha fazlasını taşımanıza gerek kalmıyor.