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Yeni dalga

2017-18 Sonbahar/Kış Koleksiyonu

Uzay yolu
Geçtiğimiz sezondan itibaren yükselişe geçen metalik detaylar, Chanel 2017-18 Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile tepe noktasına ulaştı. Roket şeklindeki çanta modeli, termal şallar ve neredeyse tüm yüzü kaplayan uzay gözlükleri önümüzdeki kış yıldızlararası bir yolculuğa çıkacağımızın en kesin habercisi!




Güzel mi  çirkin mi?
Disney klasiklerinden olan Güzel ve Çirkin’in live-action yani gerçek oyuncular ile çekilen versiyonunun vizyona girmesiyle markaların pazarlama departmanları da hayal güçlerini devreye soktu. New Balance X Beauty and the Beast koleksiyonu tam da bu amaca hizmet ediyor diyebiliriz. Ancak, Belle karakterinin üç farklı elbisesinden esinlenerek yaratılan bu 3 ayrı model güzel mi çirkin mi karar veremedik! 

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