2017 gelinlik trendleri neler? Özetlemek gerekirse “Başkaları ne ister” veya “ne derler” klişesinden çıkıp “biz ne istiyoruz” söylemi modern gelinlerin yeni manifestosu!

2017 yılında evlenmeyi planlayan gelin adayları için rehber olabilecek bilgileri moda tasarımcıları anlattı. Patika Fuarcılık tarafından bu yıl 15. kez 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da düzenlenecek olan Evlilik Dünyası Fuarı’nın konsepti ‘Modern Zaman Gelinleri’ olarak belirlendi. Ünlü tasarımcılar Zeynep Tosun, Tuvana Büyükçınar, Özlem Kaya, Banu Güven ve Bora Aksu’nun gelinlik tasarımlarının kullanıldığı ve Fotoğrafçı Veli İhsan Uysal’ın yaptığı konsept çekimlerde, 2017’de gelinlerin rüyalarını süsleyen gelinlikler ön plana çıktı.



“Başkaları ne ister” veya “ne derler” klişesinden çıkıp “biz ne istiyoruz” söylemi modern gelinlerin yeni manifestosu. Gelin ve damatlar daha modern ve kişiselleştirilmiş detaylarla düğün organizasyonlarında 2017’de farklılık yaratacak. Düğünler alternatif mekanlarda, daha samimi, abartıdan uzak, doğal ve eğlenceli olacak.



2017 Gelinlik Modelleri

2017 yazı gelinlik modelleri ile ilgili tasarımcıların görüşleri şu şekilde:



ZEYNEP TOSUN

2017’de Bohem gelinlikler ön plana çıkıyor. Artık insanlar salon gelini olmayı çok fazla istemiyorlar. O yüzden genelde hafif ve balık modeller tercih ediliyor. Normalde dökülen, uçuşan modeller en çok tercih edilenler. Bunun dışında duvaklar da çok çok önemli. Biz gelinlikle duvakların el emeği göz nuru olmasından yanayız. Kesinlikle gelinliğin modeline uygun olması lazım duvağın.

Gelinlik tasarlarken öncelikle gelinin ne istediğini bilip bilmemesi ve psikolojisi bizim için çok önemli. Ayrıca, içinde rahat edeceği bir gelinlik olması da dikkat edilmesi gereken bir durum. Özellikle çok trendy veya volüme gelinliklere gitmiyoruz. Gelinliğin, gelinin karakterini yansıtması en önemsediğimiz konu.

Bu gerçekten kişiye özel bir şey olduğu için çok değişiyor. Fakat, örneğin büyük göğüslülere veya kalın belli gelin adaylarına kabarık modeller önermiyoruz. Kişinin kendi proporsiyonuna göre gelinlik seçmesi çok önemli.



BANU GÜVEN

Biz hep doğal gelinler görmek istiyoruz. Neutralize’16 koleksiyonumuzda da yine doğadan esinlenip bu kez deniz temasıyla tasarladık. Koleksiyonun bütününde su altının yavaşlığında uçuşan ipek şifonları ve ipek tülleri, deniz kabuğu etkisini hissettiren pliseleri, farklı karakterde Fransız dantellerini ve özel işlemeleri suyun yansıtıcılığına gönderme yapan simetrik kompozisyonlarda birleştirdik. Flow’17 koleksiyonumuzda ise imzamız haline gelen kol ve sırt detaylarını daha ileriye taşıyarak vücudu şekillendirici konstrüksiyonlar üzerinde çeşitledik. Soğuk tonların ağırlıkta olduğu tasarımlarda, birçok farklı malzemeyi bir arada kullandık. Kol ve sırt detaylarını vücudu şekillendirici konstrüksiyonlar üzerinde çeşitledik. Zarafetini yitirmeyecek oranda kabarık tasarımların yanında, ‘balık’ kesime kadar uzanan değişik hacim denemeleri yaptık. Gelinliklerde su damlası gibi ışıldayan zarif dantellerin, farklı yoğunlukta ve üst üste kullanımları hakim. Özellikle etek üzerindeki ışıltı çeşitlemeleri, bu senenin en önemli yeniliklerinden.







BEGÜM SALİHOĞLU

2017 için en sevdiğim trendler olan büyük fiyonklar, uçuk pastel tonlarda pantone renkleri, dantel tulumlar ve pantolonların arkasında takılı kuyruklar bu yaz farklı olmak isteyen gelinlerin tercihi olacak. Bu farklılıkların dışında içte nüde tonlarında olan, daha bohem gelinlikler bu sezonda da devam edecek.

Benim için gelinlik tasarlarken en önemli unsur kalıbın vücuda tam oturması ve gelini olduğundan da çok ince göstermesi. Kıvrımları olan bir gelin ise kıvrımları ortaya çıkartıp kesimiyle daha ince ve uzun gösterebiliyoruz.

Kum saati vücut tipindeki gelin adaylarına önerimiz A kesim, balık ve düz kesim. İnce uzun boylular da yine balık ve düz kesimin yanı sıra prenses kesim kabarık tercih edebilirler. Minyon tipte bir gelin adayına göğüsten aşağısı uçuşan bir gelinlik, düz kesim veya A kesim öneriyoruz. Elma tipindeki gelin adayları da A kesim tercih edebilir ya da prenses kabarık veya göğüsten aşağısı uçuşan modellere yönelebilir. Armut tipi vücut şekli de yine aynı gelinlikleri kullanabilir. Daha kilolu olan gelin adayları için de A kesim ve göğüsten aşağısı uçuşan modeller yine tercih edilmesi gereken modeller arasında.



