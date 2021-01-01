Kış mevsiminde layering denilen katman stilini kullanmak
için bol bol fırsatımız olacak. Kat kat giyinmek çok uzun zamandır trend, bunu
neden ceketlerle uygulamayalım?
Geçtiğimiz aylarda eskisi gibi görkemli olmasa da moda haftalarında neler olup bittiğini izledik, şimdi hem kış mevsiminde şık görünmek ve fark yaratmak hem de bahara hazırlanırken gardırobumuza ekleme yapmak için bahane bulmaya, yeni sezonun birbirinden şık ceket modellerine göz gezdirin.
Renkli blazer modelleriyle dikkat çekin
Kış mevsimin ortası ya da bahara geçiş süreci fark etmeden
birçok markanın yeni sezonda ön plana çıkardığı renkli blazer ceketleri giymek
için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Kışın kalın kabanın altında yok olmasını
istemiyorsanız, hava sıcaklığı yükseldiği an gardırobunuza birkaç yeni renk
ekleyebilirsiniz.
Athleisure etkisinde 2021
Spor ve şık görünümün bir arada olmasına artık alıştık,
athleisure ne olduğunu merak ettiğimiz bir trend olmaktan çıkıp hayatımızın bir
parçası haline geldi. Spor salonundan toplantıya yetişmişsiniz gibi görünmek
istemeseniz de bu etkiyi biraz olsun yaratmak için spor ceketleri mutlaka
günlük gardırobunuza ekleyin.
Bomber deri ceketler
Geçtiğimiz birkaç yılın özellikle bahar ayları onlar olmadan geçmedi. Bomber ceketler sokak stilinden kırmızı halıya kadar her an her yerde olmayı başardı. Şimdi hem biraz görmezden geldiğimiz deri ceketlerin gönlünü alma hem de bir süredir vazgeçemediğimiz bomberları giymeye devam etmenin yaratıcı bir yolunu bulmaya çalışıyoruz: Bomber deri ceketler de tam bu anda imdadımıza koşacak!
Bolero değil crop ceketler
Bolerolar geçmişte kaldı ve kimsenin geri getirmeye niyeti
yok ama trendlerin sık sık kendini tekrar etmek gibi bir huyu olduğu için hazır
crop toplar biraz geride kalmışken crop ceketlere bir şans verebiliriz. Crop
ceketleri giymenin en iyi yoluysa şimdiden çok belli, yüksek belli etek ya da
pantolonla isterseniz 70’ler havası yakalayın isterseniz vatkalarla 80’lerden
ilham alın!
Gardırobun vazgeçilmezi trençkotlar
Giydiğiniz anda modunuzu, görünümünüzü, karşı tarafa
vereceğiniz ilk izlenimi bir anda değiştiren, sizi daha cool ve çekici
hissettiren başka bir tasarım daha var mı? Bu yıl kendinize bir yatırım yapın
ve en şık trençkotlardan birini gardırobunuza dahil edin.