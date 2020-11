Buz gibi havada sıcacık hissetmek için olabildiğince kalın giyinmek istiyoruz ve kimi zaman konfor ihtiyacı şık olmanın bir adım önüne geçebiliyor. Ama bu duruma çözüm bulmak hiç zor değil.

Kış mevsiminde layering denilen katman stilini kullanmak için bol bol fırsatımız olacak. Kat kat giyinmek çok uzun zamandır trend, bunu neden ceketlerle uygulamayalım?

Geçtiğimiz aylarda eskisi gibi görkemli olmasa da moda haftalarında neler olup bittiğini izledik, şimdi hem kış mevsiminde şık görünmek ve fark yaratmak hem de bahara hazırlanırken gardırobumuza ekleme yapmak için bahane bulmaya, yeni sezonun birbirinden şık ceket modellerine göz gezdirin.





Renkli blazer modelleriyle dikkat çekin

Kış mevsimin ortası ya da bahara geçiş süreci fark etmeden birçok markanın yeni sezonda ön plana çıkardığı renkli blazer ceketleri giymek için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Kışın kalın kabanın altında yok olmasını istemiyorsanız, hava sıcaklığı yükseldiği an gardırobunuza birkaç yeni renk ekleyebilirsiniz.

Athleisure etkisinde 2021

Spor ve şık görünümün bir arada olmasına artık alıştık, athleisure ne olduğunu merak ettiğimiz bir trend olmaktan çıkıp hayatımızın bir parçası haline geldi. Spor salonundan toplantıya yetişmişsiniz gibi görünmek istemeseniz de bu etkiyi biraz olsun yaratmak için spor ceketleri mutlaka günlük gardırobunuza ekleyin.

Bomber deri ceketler

Geçtiğimiz birkaç yılın özellikle bahar ayları onlar olmadan geçmedi. Bomber ceketler sokak stilinden kırmızı halıya kadar her an her yerde olmayı başardı. Şimdi hem biraz görmezden geldiğimiz deri ceketlerin gönlünü alma hem de bir süredir vazgeçemediğimiz bomberları giymeye devam etmenin yaratıcı bir yolunu bulmaya çalışıyoruz: Bomber deri ceketler de tam bu anda imdadımıza koşacak!





Bolero değil crop ceketler

Bolerolar geçmişte kaldı ve kimsenin geri getirmeye niyeti yok ama trendlerin sık sık kendini tekrar etmek gibi bir huyu olduğu için hazır crop toplar biraz geride kalmışken crop ceketlere bir şans verebiliriz. Crop ceketleri giymenin en iyi yoluysa şimdiden çok belli, yüksek belli etek ya da pantolonla isterseniz 70’ler havası yakalayın isterseniz vatkalarla 80’lerden ilham alın!

Gardırobun vazgeçilmezi trençkotlar

Giydiğiniz anda modunuzu, görünümünüzü, karşı tarafa vereceğiniz ilk izlenimi bir anda değiştiren, sizi daha cool ve çekici hissettiren başka bir tasarım daha var mı? Bu yıl kendinize bir yatırım yapın ve en şık trençkotlardan birini gardırobunuza dahil edin.