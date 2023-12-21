2024'ün göz kamaştıran gelinlik trendleri

Düğün gününüzde tüm gözleri üzerinize çekecek 2024’ün yeni gelinlik trendleri belli oldu. Bu özel günü rüya gibi geçirmenize yardımcı olacak seçeneklerden biri sizin için.

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ÇİÇEKSİ DOKUNUŞ
Gerçekçi çiçeklerle süslenmiş gelinlikler, gelin stiline farklı ve romantik bir hava katıyor.

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2024'ün göz kamaştıran gelinlik trendleri - Resim : 2

FİYONKLU DÜŞLER
Yakın zamanda gelin stilinin odak noktasında yer alacak olan fiyonk, her görünüme zamansız ve kadınsı bir dokunuşta bulunuyor.

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2024'ün göz kamaştıran gelinlik trendleri - Resim : 3

YARATICI TASARIMLAR
Düğününde farklı olmak ve seçtiği gelinlikle konuşulmayı kim istemez! Benzersiz dekolte ve kesimlerle hem şık hem de abartısız bir görünüme sahip olunabilir.

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2024'ün göz kamaştıran gelinlik trendleri - Resim : 4

DİKKAT ÇEKİCİ FIRFIR
Fırfırın fazla gösterişli olması gözünüzü korkutmasın. Akıllıca yerleştirilmiş parçalar göze hoş gelir ve gelinliğin öne çıkmasını sağlar.