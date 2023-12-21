2024'ün göz kamaştıran gelinlik trendleri

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ÇİÇEKSİ DOKUNUŞ
Gerçekçi çiçeklerle süslenmiş gelinlikler, gelin stiline farklı ve romantik bir hava katıyor.
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FİYONKLU DÜŞLER
Yakın zamanda gelin stilinin odak noktasında yer alacak olan fiyonk, her görünüme zamansız ve kadınsı bir dokunuşta bulunuyor.
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YARATICI TASARIMLAR
Düğününde farklı olmak ve seçtiği gelinlikle konuşulmayı kim istemez! Benzersiz dekolte ve kesimlerle hem şık hem de abartısız bir görünüme sahip olunabilir.
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DİKKAT ÇEKİCİ FIRFIR
Fırfırın fazla gösterişli olması gözünüzü korkutmasın. Akıllıca yerleştirilmiş parçalar göze hoş gelir ve gelinliğin öne çıkmasını sağlar.