Karpuz kol, asi denim, zamansız çiçekler, makrome ve Hong Kong kadınlarının realistik tarzını gardırobunuza uyarlamak için ‘must watch’ listenizi güncellemeye ne dersiniz? 2019 İlkbahar/Yaz sezonunun DNA’sını oluşturan mega trendlere bir de ikonik filmlerin büyülü penceresinden yaklaşın.

Derleyen: Simay Engür





Çiçek tarlası için

Stealing Beauty (1996)

Efsanevi İtalyan yönetmen Bernardo Bellucci’nin eşsiz estetiğiyle buluşan Toskana topraklarında, çalıntı güzelliğiyle bir yıldız yükseliyor: Liv Tyler. Stealing Beauty, yani Çalınmış Güzellik filminde 19 yaşındaki Lucy Harmon karakterinin tüm kostümleri, çiçek tarlalarıyla arasındaki romantik bütünlüğü tamamlıyor. Uzun floral elbiseleri ve Akdeniz güneşini kucaklayan romantik hasır şapkaları, bu sezonun bostan korkuluğu misali natürel tarzına eş değer. Fransız merkezli Altuzarra markası ise 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda bütünüyle Bellucci’nin bu şaheserinden ilham alıyor. İşte çalınmış bir güzellik daha!









Lucy Harmon karakterinin romantik hasır şapkaları, bu sezonun bostan korkuluğu misali natürel tarzına eş değer.





Balıkçı ağları için

La Piscine (1969)

Kabul etmek gerekiyor ki, bazı filmlerin ‘moda filmi’ olması için illa moda tarihinden bahsetmesi gerekmiyor. Hiç şüphesiz onlardan biri de Jane Birkin, Alain Delon ve Romy Schneider’in başrolde olduğu Sen Benimsin, orijinal adıyla La Piscine. Marianne karakterini canlandıran Romy Schneider’in St. Tropez atmosferini yansıtan sahil kıyafetleri her ne kadar büyüleyici olsa da, Jane Birkin’in modayla teması yine bir adım öne geçiyor. Çekimler sırasında henüz 22 yaşında olan Jane Birkin’in canlandırdığı Penelope karakterinin 70’leri ele geçirecek makrome kostümleri, halihazırda 60’ları sallayan mini elbiseleri ve hatta elinden düşürmediği hasır sepeti; 2019 İlkbahar/Yaz podyumlarına bakılırsa tam anlamıyla ‘gelecekten bir gün’ gibi. Bu sezon moda denizinde acemi balık misali ağlara dolanmamak için, Penelope’nin açık denizlerine ilerleyin.



