82. Oscar töreni ünlüleri ağırladı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

7 Mart gecesi ünlüler, en süslü halleriyle kırmızı halıda yerlerini aldılar.

Elele’nin Oscar gecesinden 10 favorisi

Yıldızlar her yıl tekrarlanan yeryüzündeki en önemli ödül töreni ve sonrasında katılacakları çılgın partiler için kostümlerine aylar öncesinden karar verir. Los Angeles’taki önde gelen tüm stilist, kuaför ve makyözler bir ordu disiplini göstererek bir sanatçının evinden çıkıp, diğerine girerler. Hummalı hazırlığın ardından 7 Mart akşamı kırmızı halıda yerlerini alan yıldızlar, onları takip eden gazetecilere aşağıdaki kareleri verdi ve bütün flaşlar bir orkestra edasıyla aynı anda patlamaya başladı…



Oscar töreninde parıldayan takılar

Kıyafeti tamamlayan en önemli aksesuar mücevherdir. Oscar töreninde birbirinden güzel takılar kırmızı halıda parıldayarak gözümüzü kamaştırdı.