7 Mart gecesi ünlüler, en süslü halleriyle kırmızı halıda yerlerini aldılar.
Elele’nin Oscar
gecesinden 10 favorisi
Yıldızlar her yıl tekrarlanan yeryüzündeki
en önemli ödül töreni ve sonrasında
katılacakları çılgın partiler için kostümlerine
aylar öncesinden karar verir. Los Angeles’taki
önde gelen tüm stilist, kuaför ve makyözler
bir ordu disiplini göstererek bir sanatçının
evinden çıkıp, diğerine girerler. Hummalı
hazırlığın ardından 7 Mart akşamı kırmızı
halıda yerlerini alan yıldızlar, onları takip
eden gazetecilere aşağıdaki kareleri verdi ve
bütün flaşlar bir orkestra edasıyla aynı anda
patlamaya başladı…
Oscar töreninde
parıldayan takılar
Kıyafeti tamamlayan en önemli aksesuar mücevherdir.
Oscar töreninde birbirinden güzel takılar kırmızı halıda
parıldayarak gözümüzü kamaştırdı.