Adrenalin tutkunu erkekler için

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Zenith Stratos, dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor.

Erkek arkadaşınız için şık ve kullanışlı bir hediye arıyorsanız, adrenalin tutkunu erkekler için tasarlanan Zenith’in Stratos Flyback Striking 10th serisine göz atın. Farklı tasarımı ile güçlü ve cesur erkeklerin beğenisini toplayan bu saat, dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Zenith’in genetik mirasını taşıyan Stratos aynı zamanda, saatte 36.000 titreşimlik bir frekansta atıyor. Dünyanın en hassas otomatik kronograf hareketine sahip olan Stratos, dayanıklılığıyla Zenith tutkunu erkeklerin beğenisini kazanıyor. Üç farklı renk sayacına sahip Zenith Stratos Flyback Striking 10th, okunabilirliği artırmayı amaçlayan üç renk göstergeli kadranıyla kullanıcılarına kolaylık sunuyor.