Sizin de göz kamaştırmak için ihtiyacınız olan tek şey bir tutam sihirli altın t

Jennifer Aniston

Sade ama bir o kadar da şık elbisesiyle Jennifer Aniston, altın renginin en iyi temsilcilerinden.

Genç yıldız Miley Cyrus, siyah ve gold uyumunun en iyi örneklerinden birini sergiliyor. Bu görkemli rengin etkisini biraz daha artırmak istiyorsanız, işin içine biraz siyah katabilirsiniz.Desenli kumaşlar da gold rengini farklılaştırmak için iyi fikir. Aksesuarlarınızın seçimi bütünlüğü bozmamak için çok önemli! Siz de Etel Baler gibi çok farklı renk tonlarına kaçmamaya özen gösterin.Farklı tarzıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, gold renkteki elbisesini yine gold detaylı bir ayakkabıyla kombinlemeyi tercih etmiş.Tepeden tırnağa altın rengine bürünen Burcu Esmersoy gibi siz de aksesuarlarınız ve kıyafetinizle kusursuz bir uyum yakalayabilirsiniz.

Lily Cole

İngiliz model Lily Cole, bu seksi rengi küçük hanımefendi elbisesiyle tamamen farklılaştırmış. Gold rengini tamamlayacak aynı renk paletinden farklı tonlar da bambaşka bir hava yaratıyor.

Cate Blanchett

Ünlü oyuncu bu iddialı rengi, iddialı bir modelle birleştirerek cesur bir görüntüye imza atmış. Payetli elbise, klasik modellere şık bir alternatif oluşturuyor.