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Altın dokunuş

Sizin de göz kamaştırmak için ihtiyacınız olan tek şey bir tutam sihirli altın t

Jennifer Aniston
Sade ama bir o kadar da şık elbisesiyle Jennifer Aniston, altın renginin en iyi temsilcilerinden.

Miley Cyrus
Genç yıldız Miley Cyrus, siyah ve gold uyumunun en iyi örneklerinden birini sergiliyor. Bu görkemli rengin etkisini biraz daha artırmak istiyorsanız, işin içine biraz siyah katabilirsiniz.

Etel Baler
Desenli kumaşlar da gold rengini farklılaştırmak için iyi fikir. Aksesuarlarınızın seçimi bütünlüğü bozmamak için çok önemli! Siz de Etel Baler gibi çok farklı renk tonlarına kaçmamaya özen gösterin.

Eda Taşpınar
Farklı tarzıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, gold renkteki elbisesini yine gold detaylı bir ayakkabıyla kombinlemeyi tercih etmiş.

Burcu Esmersoy
Tepeden tırnağa altın rengine bürünen Burcu Esmersoy gibi siz de aksesuarlarınız ve kıyafetinizle kusursuz bir uyum yakalayabilirsiniz.

Lily Cole
İngiliz model Lily Cole, bu seksi rengi küçük hanımefendi elbisesiyle tamamen farklılaştırmış. Gold rengini tamamlayacak aynı renk paletinden farklı tonlar da bambaşka bir hava yaratıyor.

Cate Blanchett
Ünlü oyuncu bu iddialı rengi, iddialı bir modelle birleştirerek cesur bir görüntüye imza atmış. Payetli elbise, klasik modellere şık bir alternatif oluşturuyor.


  Fotogaleri: Altın dokunuş
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