Jennifer Aniston
Miley Cyrus
Sade ama bir o kadar da
şık elbisesiyle Jennifer
Aniston, altın renginin en
iyi temsilcilerinden.
Genç yıldız Miley Cyrus,
siyah ve gold uyumunun
en iyi örneklerinden birini
sergiliyor. Bu görkemli
rengin etkisini biraz daha
artırmak istiyorsanız, işin
içine biraz siyah katabilirsiniz.
Etel Baler
Desenli kumaşlar da gold
rengini farklılaştırmak için iyi
fikir. Aksesuarlarınızın seçimi
bütünlüğü bozmamak için
çok önemli! Siz de Etel Baler
gibi çok farklı renk tonlarına
kaçmamaya özen gösterin.
Eda Taşpınar
Farklı tarzıyla adından söz
ettiren Eda Taşpınar, gold
renkteki elbisesini yine
gold detaylı bir ayakkabıyla
kombinlemeyi tercih etmiş.
Burcu Esmersoy
Tepeden tırnağa altın
rengine bürünen
Burcu Esmersoy gibi
siz de aksesuarlarınız
ve kıyafetinizle
kusursuz bir uyum
yakalayabilirsiniz.
Lily Cole
İngiliz model Lily Cole,
bu seksi rengi küçük
hanımefendi elbisesiyle
tamamen farklılaştırmış.
Gold rengini
tamamlayacak aynı renk
paletinden farklı tonlar
da bambaşka bir hava
yaratıyor.
Cate Blanchett
Ünlü oyuncu bu iddialı
rengi, iddialı bir modelle
birleştirerek cesur bir
görüntüye imza atmış. Payetli
elbise, klasik modellere şık
bir alternatif oluşturuyor.