Animal desenler

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Plajlarda Pierre Cardin esintisi!

Canlı renklerin, çiçekli ve etnik desenlerle buluştuğu Pierre Cardin plaj koleksiyonuna göz atmayı unutmayın. Lazer kesimli modellerin de yer aldığı koleksiyonda özel animal desenler ve el işlemeleri de dikkat çekiyor. Animal desenlerden marine temasına, özel lazer kesimli modellerden el işlemesi detaylarla hareketlendirdiği tasarımlarıyla sahilin en gösterişli stilini oluşturmak mümkün… Her zevke ve bedene uygun tasarlanan koleksiyonun kumaş ve aksesuarları ise Fransa, İtalya, İspanya’dan ithal ediliyor.

