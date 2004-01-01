Biraz kendinizden bahseder
misiniz?
Uludağ Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
mezunuyum; ardından
Milano’daki İstituto Marangoni’de
Moda Yönetimi eğitimi aldım.
Çalışma hayatıma 2004’de reklam
ajansında başladım. Ardından Bilsar’a
geçtim ve iki yıl kurumsal iletişim
yöneticisi olarak çalıştım. Son üç senedir
de Başak’la beraber, ‘2shoppers’ adı altında
alışveriş ve stil danışmalığı yapıyoruz.
Aşk-ı Memnu’ya nasıl dahil oldunuz?
Dizinin yapımcısı Kerem Çatay’ı
eskiden tanıyorum. Bizim yaptığımız
işleri biliyordu. Bizi arayarak böyle bir
teklifte bulundu. Daha önce hiçbir dizi, stil
danışmanları veya stylist ile çalışmamıştı.
O, kıyafetlerin çok konuşulacağı bir dizi
olmasını önceden planlamıştı ve bugünleri
öngörebildi. Böylece bir sektör de oluşmuş
oldu. Artık çoğu dizi, ana karakterler için,
stil danışmanından danışmanlık alıyor.
Dizilere kostüm seçmek, kulağa zevkli
gelen bir iş…
Kulağa zevkli geliyor ama aslında çok
zor bir iş. Biz kıyafetleri senaryoya göre
seçtiğimiz için bir ya da en fazla iki gün
önceden seçebiliyoruz. Sürekli aynı
markaları kullanmamak adına da pek çok
yerden ve tasarımcıdan ürün seçiyoruz; bu
da işi zorlaştırıyor. Çünkü orijinal olsun
hiçbir yerde görünmemiş olsun diye ciddi
bir emek sarf ediyoruz. Keyifli yanı ise, dizi
için alışveriş yaparken sürekli yeni isimler
ve yerler keşfetmemiz. Bir nevi, ‘head
hunter’ olmuş durumdayım. Diğer bir
keyifli yanı ise sete gittiğimiz günler; bizim
set ortamı çok eğlenceli.
Dizi oyuncularının kıyafetlerini seçerken
nelere dikkat ediyorsunuz?
En önemli şey senaryo, ardından da
karakterler. Kişilerin dizideki stillerini
senaristlerin yarattığı karaktere göre
belirledik. Bu tarzları yönetmenimiz ve
yapımcımız onayladıktan sonra,
bu doğrultuda kıyafet seçimleri
yapmaya başladık.
Firdevs, dizide hırslı, son derece
dişi, dikkat çekmeyi seven bir anneyi
canlandırıyor; onun için çok şık, gösterişli
ve dişiliği ön planda olan kıyafetler
seçiyorum. Bihter için, ‘femme fatale’
bir tarz yarattık; zayıf vücut yapısı ve
canlandırdığı karakter bu tarz için uyundu.
Vücuda oturan elbiseler, jean’ler, bluzlar,
dekolteli kıyafetler...
Peyker de, renkli ve rahat giyinen biri.
Oyuncularla rahat iletişim kurabiliyor
musunuz?
Beren Saat, Nebahat Çehre, Nur Aysan
hepsi çok uyumlu. Beren Saat, çok
disiplinli asla hiçbir kıyafet için laf etmez,
karakteri neyi gerektiriyorsa onu giyer.
Dekolteye, etek boyu kısalığına vs. hiçbir
zaman takılmıyor; o yüzden bu konuda
onunla çok iyi anlaşıyoruz. Nebahat
Çehre de iddialı kıyafetleri çok iyi taşıyor,
karakteri de buna uygun; o yüzden
en çarpıcı parçaları giydirirken keyif
alıyorum.
Seçtiğiniz kıyafetleri en iyi hangi oyuncu
taşıyor?
Beren Saat, Nebahat Çehre, Nur Aysan üçü
de iyi taşıyor. Hepsi farklı kitlelere hitap
ediyor, çünkü üçünün de tarzı
birbirinden farklı.
Dizi çekiminde hareket çok. Kıyafetleri
nasıl temiz tutuyorsunuz?
Sürekli giydirdiğimiz parçalar Ariel
sayesinde yeni gibi tertemiz kalıyor.
Kaç yıldır stil
danışmanlığı
yapıyorsunuz?
Marmara İletişim
Fakültesi mezunuyum.
Okul bitince üç ay, Milano Instituto
Moda Di Burgo’da moda tasarımı
derslerine katıldım. Arkasından
Londra’da 1.5 sene boyunca eğitim
aldım. Tasarım, resim ve illüstrasyon
hayatımda hep vardı. Profesyonel
olarak, Vakko ve Vakkorama için 3.5
sene erkek stilist asistanlığı yaptım.
Dört senedir de Bilsar’da freelance
tasarımcı olarak çalışıyorum. Deniz’le
beraber üç senedir, ‘2shoppers’ adı
altında kadın ve erkek için stil ve
alışveriş danışmanlığı veriyoruz.
Ayrıca Sabah gazetesinde erkek modası
yazıyorum.
Dizi oyuncularına kostüm seçmenin
zorlukları neler?
Zor yanı, karakteri iyi analiz edip, iniş
çıkışlarına, senaryonun gidişatına
göre doğru kostümü seçmek ve
hem oyuncuyu hem yönetmeni bu
konuda tatmin edebilmek.
Ama set ortamı başlı başına keyifli
bir yer. Yönetmenimizi çok seviyoruz
ve oyuncularımızla da çok iyi
anlaşıyoruz. Ay Yapım, bu konuda
harika bir çalışma ortamı gerçekten.
Siz Aşk-ı Memnu’daki erkek
oyuncuları giydiriyorsunuz. Kime,
neye göre kıyafet seçiyorsunuz?
Senaryoları önceden okuyup, o
mekana ve duruma uygun kıyafetler
araştırıyor ve buluyoruz. Ve dizide
artık oturmuş her karakterin bir
giyim stili var. Behlül’ün daha deli
dolu, renkli
ve serseri
iken, Adnan
Bey’in beyefendi, asil ve elegan bir
tarzı var.
Behlül, yani Kıvanç Tatlıtuğ
kadınların gözdesi! Onunla çalışmak
keyifli mi?
Kıvanç Tatlıtuğ ile çok kolay
çalışıyoruz; çünkü hem her verdiğimiz
çok güzel yakışıyor hem de kıyafetlerle
ilgili hiç problemi olmuyor.
Bu konuda çok hassas değil; daha
rahat bir tavrı var. Ne giyse yakışıyor.
Ve karakter olarak da, en moda
trend parçaları giydirip aksesuarlarla
renklendirebiliyorsunuz; karakter
bunu kaldırıyor.
Dizi çekiminde hareket çok!
Kıyafetleri nasıl temiz tutuyorsunuz?
Çok demirbaş olan beyaz, gri tişört
ve gömlekleri yıkıyor ve tekrar
kullanıyoruz. Tüm kıyafetler
Ariel sayesinde tertemiz oluyor.