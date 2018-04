Aşk-ı Memnu oyuncularını giydiriyorlar

Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularını giydiriyor.

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum; ardından Milano’daki İstituto Marangoni’de Moda Yönetimi eğitimi aldım. Çalışma hayatıma 2004’de reklam ajansında başladım. Ardından Bilsar’a geçtim ve iki yıl kurumsal iletişim yöneticisi olarak çalıştım. Son üç senedir de Başak’la beraber, ‘2shoppers’ adı altında alışveriş ve stil danışmalığı yapıyoruz.



Aşk-ı Memnu’ya nasıl dahil oldunuz?

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay’ı eskiden tanıyorum. Bizim yaptığımız işleri biliyordu. Bizi arayarak böyle bir teklifte bulundu. Daha önce hiçbir dizi, stil danışmanları veya stylist ile çalışmamıştı. O, kıyafetlerin çok konuşulacağı bir dizi olmasını önceden planlamıştı ve bugünleri öngörebildi. Böylece bir sektör de oluşmuş oldu. Artık çoğu dizi, ana karakterler için, stil danışmanından danışmanlık alıyor.



Dizilere kostüm seçmek, kulağa zevkli gelen bir iş…

Kulağa zevkli geliyor ama aslında çok zor bir iş. Biz kıyafetleri senaryoya göre seçtiğimiz için bir ya da en fazla iki gün önceden seçebiliyoruz. Sürekli aynı markaları kullanmamak adına da pek çok yerden ve tasarımcıdan ürün seçiyoruz; bu da işi zorlaştırıyor. Çünkü orijinal olsun hiçbir yerde görünmemiş olsun diye ciddi bir emek sarf ediyoruz. Keyifli yanı ise, dizi için alışveriş yaparken sürekli yeni isimler ve yerler keşfetmemiz. Bir nevi, ‘head hunter’ olmuş durumdayım. Diğer bir keyifli yanı ise sete gittiğimiz günler; bizim set ortamı çok eğlenceli.



Dizi oyuncularının kıyafetlerini seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

En önemli şey senaryo, ardından da karakterler. Kişilerin dizideki stillerini senaristlerin yarattığı karaktere göre belirledik. Bu tarzları yönetmenimiz ve yapımcımız onayladıktan sonra, bu doğrultuda kıyafet seçimleri yapmaya başladık. Firdevs, dizide hırslı, son derece dişi, dikkat çekmeyi seven bir anneyi canlandırıyor; onun için çok şık, gösterişli ve dişiliği ön planda olan kıyafetler seçiyorum. Bihter için, ‘femme fatale’ bir tarz yarattık; zayıf vücut yapısı ve canlandırdığı karakter bu tarz için uyundu. Vücuda oturan elbiseler, jean’ler, bluzlar, dekolteli kıyafetler...



Peyker de, renkli ve rahat giyinen biri. Oyuncularla rahat iletişim kurabiliyor musunuz?

Beren Saat, Nebahat Çehre, Nur Aysan hepsi çok uyumlu. Beren Saat, çok disiplinli asla hiçbir kıyafet için laf etmez, karakteri neyi gerektiriyorsa onu giyer. Dekolteye, etek boyu kısalığına vs. hiçbir zaman takılmıyor; o yüzden bu konuda onunla çok iyi anlaşıyoruz. Nebahat Çehre de iddialı kıyafetleri çok iyi taşıyor, karakteri de buna uygun; o yüzden en çarpıcı parçaları giydirirken keyif alıyorum.



Seçtiğiniz kıyafetleri en iyi hangi oyuncu taşıyor?

Beren Saat, Nebahat Çehre, Nur Aysan üçü de iyi taşıyor. Hepsi farklı kitlelere hitap ediyor, çünkü üçünün de tarzı birbirinden farklı.



Kaç yıldır stil danışmanlığı yapıyorsunuz?

Marmara İletişim Fakültesi mezunuyum. Okul bitince üç ay, Milano Instituto Moda Di Burgo’da moda tasarımı derslerine katıldım. Arkasından Londra’da 1.5 sene boyunca eğitim aldım. Tasarım, resim ve illüstrasyon hayatımda hep vardı. Profesyonel olarak, Vakko ve Vakkorama için 3.5 sene erkek stilist asistanlığı yaptım. Dört senedir de Bilsar’da freelance tasarımcı olarak çalışıyorum. Deniz’le beraber üç senedir, ‘2shoppers’ adı altında kadın ve erkek için stil ve alışveriş danışmanlığı veriyoruz. Ayrıca Sabah gazetesinde erkek modası yazıyorum.



Dizi oyuncularına kostüm seçmenin zorlukları neler?

Zor yanı, karakteri iyi analiz edip, iniş çıkışlarına, senaryonun gidişatına göre doğru kostümü seçmek ve hem oyuncuyu hem yönetmeni bu konuda tatmin edebilmek. Ama set ortamı başlı başına keyifli bir yer. Yönetmenimizi çok seviyoruz ve oyuncularımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Ay Yapım, bu konuda harika bir çalışma ortamı gerçekten.



Siz Aşk-ı Memnu’daki erkek oyuncuları giydiriyorsunuz. Kime, neye göre kıyafet seçiyorsunuz?

Senaryoları önceden okuyup, o mekana ve duruma uygun kıyafetler araştırıyor ve buluyoruz. Ve dizide artık oturmuş her karakterin bir giyim stili var. Behlül’ün daha deli dolu, renkli ve serseri iken, Adnan Bey’in beyefendi, asil ve elegan bir tarzı var.



Behlül, yani Kıvanç Tatlıtuğ kadınların gözdesi! Onunla çalışmak keyifli mi?

Kıvanç Tatlıtuğ ile çok kolay çalışıyoruz; çünkü hem her verdiğimiz çok güzel yakışıyor hem de kıyafetlerle ilgili hiç problemi olmuyor. Bu konuda çok hassas değil; daha rahat bir tavrı var. Ne giyse yakışıyor. Ve karakter olarak da, en moda trend parçaları giydirip aksesuarlarla renklendirebiliyorsunuz; karakter bunu kaldırıyor.



