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Atiye'nin parlak fikri

Kim korkar sonbaharın puslu havasından!
Kapalı havalara inat siz de Atiye’nin ‘Uyan da Gel’ klibindeki gibi parlayabilirsiniz sokaklarda. Altın kural, metalik yansımalar kullandığınız bir ürün varsa üzerinizde, kombininizin
kalanını olabildiğince basic ürünlerle tamamlamak.
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