Atiye'nin parlak fikri

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Kim korkar sonbaharın puslu havasından!

Kapalı havalara inat siz de Atiye’nin ‘Uyan da Gel’ klibindeki gibi parlayabilirsiniz sokaklarda. Altın kural, metalik yansımalar kullandığınız bir ürün varsa üzerinizde, kombininizin

kalanını olabildiğince basic ürünlerle tamamlamak.