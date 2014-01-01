Yerinde duramayan şarkıcı Pharrel Williams, efsanevi sokak sanatçısı Kaws ve avangart modanın yegane temsilcisi Comme des Garçons’un ortak bebeği olan Girl parfümü, unisex notalarıyla ilgi çekmeyi başardı.

2014’te hayatımıza giren bu parfüm kokusundan ziyade Kaws imzalı parfüm şişesiyle koleksiyonerlerin çekim alanına girmişti. Grafitinin babası Kaws geçtiğimiz aylarda düzenlenen Dior 2019 İlkbahar/Yaz Erkek koleksiyonunda da varlığını moda çevrelerine bir kez daha kanıtladı ve devasa bir Dior bebeğiyle moda haftasında herkesi selamladı. Heykelin minyatürüne Bella Hadid ve Victoria Beckham gibi starların sosyal medyasında da rastlamış olmanız muhtemel. Bedelinin 10 milyon olmasıysa, gözlerimizi yuvasından çıkaran ufacık bir hatırlatma.

