Ayakkabı takıntınız ne boyutta?

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200 kadına ayakkabı takıntısını sorduk. İşte sonuçlar…

Yazı: Filiz Şeref



Hiç, maaşınızın büyük çoğunluğunu tek bir çift ayakkabıya yatırdığınız oldu mu? Ya da bir ayakkabıya aşık olup günlerce, ‘alsam mı almasam mı?’ diye düşündüğünüz, onu ayağınızda hayal ettiğiniz, bu hayalden kurtulamadığınız? O halde kulübe hoş geldiniz! 200 kadına sorduk, ‘ayakkabı konusunda ne kadar takıntılısınız?’ diye.



Bir kadının hayatında bir matematik işlemi kadar değişmez bir hesap varsa o da şu ki; kadınlar ayakkabı sayısı arttıkça mutlu olur. Yani, ‘iki iki daha dört eder’ kadar net bir durum bu. Ayakkabı tutkumuzun kökeni bayramlık rugan ayakkabılarımızla uyuduğumuz gu¨nlere kadar gidiyor sanıyorum. Küçük bir kızken bile ayakkabılarla ilişkimiz farklı oluyor. Okul döneminde çift çift, renk renk spor ayakkabımız olsun istiyoruz. Büyüyünce topuklu ayakkabı merakı başlıyor bu sefer, ama bu sevda hiç bitmiyor. Sadece kimininki biraz daha az kimininki bir servet harcayacak kadar çok... Biz de bu süper ikilinin, o çok özel ilişkisinin detaylarını öğrenmek için bir anket hazırladık. Elele Online üzerinden yürüttüğümüz anket sonucunda ayakkabı takıntımızın ne boyutta olduğunu iyice anlamış olduk.

