Bilgün Dereli’nin zümrüt, safir ve yakut gibi değerli taşlar kullanarak hazırladığı yeni koleksiyonu göz kamaştırıyor





10. yılında Zorlu Center’da kapılarını açan B Point mağazasında görücüye çıkan koleksiyonda 18 ayar altın üzerine zümrüt, safir ve yakut gibi değerli taşların pırlantayla buluştuğu yüzükler, kraliyet taçlarını anımsatan tasarımları ve tamamen doğal renkleri ile mücevher tutukunlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Özellikle gece kıyafetleri ile kombinlendiğinde tüm dikkatleri üzerine çekecek parçalardan oluşan koleksiyon, özel davetlerde de fark edilmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak. Gösterişli olduğu kadar zarif tasarımları ile de dikkat çeken koleksiyon, aksesuar modasını yakından takip eden ve iddialı modelleri tercih edenlerin gözdesi olacak.