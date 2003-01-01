Yaprak motifli mücevherler, çarpıcı tasarımları ve göz alıcı ışıltısıyla sezona damgasını vuruyor...





Mücevher ve aksesuarlarını B Point markası ile sunan Bilgün Dereli’nin doğadan ilham alarak hazırladığı 2013-2014 Sonbahar/Kış Koleksiyonu kapsamında satışa sunduğu yaprak motifli mücevherler, çarpıcı tasarımları ve göz alıcı ışıltısıyla yeni sezona damgasını vuruyor.10. yılında Zorlu Center’da kapılarını açan yeni B Point mağazasında görücüye çıkan koleksiyonda beyaz, gri ve konyak pırlantalarla bezeli 18 ayar altın yaprak motifli yüzük, bileklik ve küpeler dikkat çekiyor. Koleksiyonun öne çıkan tasarımları arasında yer alan çift parmak yüzükler, ihtişamlı mücevherleri tercih edenlerin vazgeçilmezi olacak.Özellikle gece kıyafetleri ile kombinlendiğinde tüm dikkatleri üzerine çekecek parçalardan oluşan koleksiyon, özel davetlerde de fark edilmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak.2003’ten bu yana doğadaki formlardan esinlenerek tasarımlarına hayat veren Bilgün Dereli, yaprak motifli yeni koleksiyonunu, Elif Boyner’in video art eserleri ile özel olarak dekore edilen Zorlu Center B Point Mağazasında modaseverlerle buluşturuyor.