Sonbahar aylarının gelmesiyle çoraplar yine başrolde.





Calzedonia, bu sezon son derece şeffaf ve mat yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Bacaklarınızı adeta ikinci bir deriymişçesine saracak ve ipeksi hissettirecek “görünmez” çoraplar seksi hissetmeniz için biçilmiş kaftan. Kalça ya da parmak ucu bölümündeki sıklıkla görünmese de sevimsiz bulduğumuz dikişler yok edilerek her an rahat ve çekici hissetmeniz için gerekli tüm detaylar düşünülmüş. Calzedonia, özellikle ten rengi çoraplardaki istenmeyen parlaklığı yok ederek son derece doğal ve rahat bir görünüm sağlıyor. Siyah ve ten rengi seçeneklerindeki “görünmez” çorapları Calzedonia mağazalarında keşfedin!