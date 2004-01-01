Tasarımcı Başak Cankeş’in 3. giyilebilir sanat koleksiyonu yalnız moda severlerle değil, sanatseverler ve koleksiyonerlerle de buluştu.

BASHAQUES’ İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonunda Sürrealizm akımını Türk kültürüne uyarlıyor ve Katalan ressam Salvador Dali'nin bakış açısıyla modern minyatür sanatını yorumluyor. "Dali Osmanlı Imparatorluğu'nda evrilseydi nasıl olurdu? ", " Sürreal minyatür kavramsallaştırabilir mi?" , " Minyatür sanatı sürreal olabilir mi ?" gibi sorulara cevap arayan tasarımcı Cankeş’in giyilebilir sanat deneyimi, sanat eserleri ve kıyafetlerden oluşuyor.



Dali'nin hayat arkadaşı ve en büyük aşkı Gala'nın sürreal minyatürler vasıtasıyla Harem'e girişini hayal eden Cankeş, "Gala'nın Hareme Girişi" (Entrada De Gala En el Haren) ismini verdiği koleksiyonda, "Ya sanat ile moda arasında seçim yapmak zorunda değilsem?" sorusuna yanıt arıyor.



