Her biri, hayatınıza renk katması için.

La Prairie'nin Pure Gold serumu sihirli bir iksir... Cilt bakımında lüksün son sınırı. İçindeki 24 ayar altın parçacıkları sayesinde mucize yaratıyor! Muhteviyatı kadar etkisiyle de göz kamaştırıyor. Bir kaç damla kullandığınızda bile cildi geriyor, pırıltı veriyor, bebek etkisi yaratıyor. Neredeyse estetik yapıyor! Lüksü sevenler için şımartıcı bir seçim. Fiyatı mı? 525 Dolar!

Şemsiyeniz sizi mahvetmesin Aksesuvarın uyumsuzluğunun şık bir elbiseyi mahvetmesi en büyük fiyaskodur. Düşünsenize siyah dantel elbiseniz ve siyah kürkünüzü giyip günlerdir hazırlandığınız o büyük geceye yelken açtınız... Ve yağmur başlayınca sarı şemsiyenizi açmak zorunda kaldınız... Büyük talihsizlik. Christian Dior imzalı bu dantel şemsiye tam da böyle geceler için. Aklınızda değil, gardırobunuzda bulunsun...

Gap'in AIDS kampanyası!

Gap, satışlarının yüzde ellisini Afrika'daki AIDS'lilere bağışlayacağı kampanya için kırmızı renkte bir koleksiyon hazırladı: Gap Red. Kadın ve erkekler için çok özel tişörtler, atletler, yağmurluklar ünlülerin üzerinde tanıtıldı.... Steven Spielberg'ten Christy Turlington'a birçok ünlü de, kampanyaya destek amacıyla ürünlerin tanıtımı için objektif karşısına geçti.

Tamaro İstanbul'da Ünlü İtalyan yazar Susanna

Tamaro'nun yeni romanı ''Yüreğimin Sesini Dinle'' Türkiye'de 4 Aralık'ta raflara çıkıyor. Kitap, dünyada büyük ilgi uyandıran romanı Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'in devamı niteliğinde.... Bu arada Tamaro, okurlarıyla buluşmak üzere İstanbul'a geliyor. 16 Aralık saat 16:00'da Erenköy D&R'da düzenlenecek olan imza gününde okuyucularıyla buluşacak. Kaçırmayın.

Asena, bir tık uzağımızda

Aramızdan ayrılmadan önce son arzusuymuş Duygu Asena'nın okurlarıyla kuracağı web sitesinde buluşmak. Duayen gazetecinin bu dileği gerçekleşti. Duygu Asena'yı son yolculuğuna uğurlarken şahit olmuştum, muhafazakar, modern, genç, yaşlı her kesimden kadın onun yanındaydı. Şimdi hepsi www.duyguasena.net adresinde buluşuyor Asena'yla, aramızda olmasa da. Ortak anılarını, mesajlarını, resimlerini paylaşıp onun yazılarını okuyorlar. İyi ki varsın Asena!

Şemsiyeniz sizi mahvetmesin

Aksesuvarın uyumsuzluğunun şık bir elbiseyi mahvetmesi en büyük fiyaskodur. Düşünsenize siyah dantel elbiseniz ve siyah kürkünüzü giyip günlerdir hazırlandığınız o büyük geceye yelken açtınız... Ve yağmur başlayınca sarı şemsiyenizi açmak zorunda kaldınız... Büyük talihsizlik. Christian Dior imzalı bu dantel şemsiye tam da böyle geceler için. Aklınızda değil, gardırobunuzda bulunsun...