Bensimon Bilstore'da

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Fransa'nın ikonik markası Türkiye'de!

Fransa’nın ikonik tasarımlara imza atan markası Bensimon, farklı tasarımları ile Mart ayında Bilstore Mağazaları’nda yerini aldı. Dünyaca ünlü isimlerin de tercihi olan marka kalitesi, bohem duruşu ve otantik görüntüsü ile dikkat çekiyor. 1975 yılında Serge ve Yves Bensimon tarafından kurulan Fransız Bensimon markası, 1980 yılında ortaya çıkarılan La Tennis Bensimon koleksiyonunun sadeliği ve otantikliği ile moda dünyasında kısa sürede popüler oldu ve gardropların vazgeçilmezi haline geldi. Farklı nesillerin kullanmış olduğu ve günümüzde halen değişmeyen, içinde Fransa’nın ve Paris’li olmanın hikayesini barındıran ikonik tenis ayakkabıları, her sezon yeni eklenen renkleri ve Jean Paul Gaultier, Chanel gibi ünlü tasarımcılarla yapmış oldukları ortak tasarımları ile tutkunlarıyla buluşuyor. Sade ve otantik detaylarla yaşama sanatını sunan ayakkabı koleksiyonu La Tennis Bensimon; Naomi Watts, Liv Tyler, Julia Roberts, Nicole Richie ve Kirsten Dunst gibi dünyaca ünlü isimlerin de tercihi. Herbiri doğal materyallerden üretilen Bensimon’lar, elde zanaatkarlar tarafından boyanıyor.