Beyazın mevsimi yok!

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Beyaz artık her mevsim gözde...

Her ne kadar moda dünyasında trendler sık sık kendini tekrarlıyor olsa da, fark yaratma tutkusu hiç kaybolmuyor; beyaz her mevsim karşımıza çıkıyor.



Baştan ayağa tek renk giymekten korkmayın. Ama kombin yaparken tarz olarak uç noktalara gidebilirsiniz. Gösterişli bir eteğin üzerinde, örgü bir kazak kullanarak fark yaratabilirsiniz!



Ofis şıklığı için de beyaz güçlü bir koz! Altın aksesuarlarla gücünü daha da arttırabilirsiniz.



Farklı kombinler için galerimize göz atın...