Beyonce'tan sürpriz

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ünlü yıldız, H&M yaz koleksiyonunun yüzü oldu.

H&M, yaz kampanyası için dünya çapında star Beyoncé ile anlaştı. 15 Nisan’daki Mrs. Carter Show World Tour için tüm biletleri satılan sanatçı, televizyon ve basılı medyada yer alacak H&M yaz kampanyası reklamlarında, koleksiyondan parçalarla görülecek. “H&M’in eğlenceli ve ulaşılabilir moda konusundaki yaklaşımını hep beğendim. Kadınların farklı duygularını simgeleyen dört element üzerine kurulu konsepti gerçekten sevdim: ateş, su, toprak ve rüzgar. Tropik bir adada güzel bir çekimdi. Bir reklam çekimindense bir video klip yapmak gibiydi.” diyor Beyoncé. Kampanya çekimleri Bahama Adaları’ndaki Nassau’da, fotoğrafçılar Inez van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin tarafından çekilirken, reklam filmi çekimi de Jonas Åkerlund’un yönetiminde gerçekleşti.

