Filmde, steril dünyasında istediğini bulamayan 19 yaşındaki Alice
Beyaz tavşanın peşinde
Beyazperdenin en büyülü masallarını
anlatan Tim Burton, bizi kışın tüm
karamsarlığından hızlı bir şekilde
çekerek, gizem ve tehlikenin
harmanlanıp, hiçbir şeyin göründüğü
gibi olmadığı bir dünyaya sürüklüyor.
Alice In Wonderland
Oxford Üniversitesi’nde matematik profesörü olan
Charles Lutwidge Dodgson’ın, 1865 yılında Lewis Carroll
takma adıyla yazdığı kitabı 2010 yılı seyircileri için
uyarlayan Burton, başrol için porselen bir bebeği andıran
Avustralyalı oyuncu Mia Wasikowska’yı seçmiş. Hikayenin
kilit karakterlerinden olan Çılgın Şapkacı rolünü ise, hem
Burton’ın, ben dahil bütün kızların favorisi, Johnny Depp
kapmış durumda. Göz alıcı kadroda, Beyaz Kraliçe’yi
kumral saçlarını platine boyatıp narin bir meleği andıran
Anne Hathaway ve Kırmızı Kraliçe’yi cildinde kusursuz bir
beyaz tonu tutturmuş, ateş kızılı saçlarıyla Helena Bonham
Carter canlandırmakta. Helena Bonham Carter’ın Tim
Burton’ın eşi olduğunu da not düşelim!
Haliyle, yönetmen görsel bir dahi olunca, filmi sadece
sinemaseverler değil, moda dünyasını da taze tüyolar
için yakın takibe almış durumda.
Aslında, filmin çıkmasını bekleyemeyen modacılar
ve makyaj ustaları, geçen yıl sinema salonlarında
sergilenen afişlerden o kadar etkilendiler ki, savunmasız
ve masumane Alice başta olmak üzere, filmdeki tüm
kahramanlardan ilham alan kreasyon ve makyaj
detayları, tüm moda dünyasını hakimiyeti altına almayı
çoktan başardı bile.
Tavşan deliğinden içeri bakmaya korkmayan tasarımcılar,
Alice’in arkasından bu sürreal diyara son sürat koşmaya
başladı. Bergdorf Goodman, filme olan heyecanını
saklayamayıp geçen yılın sonunda bu rüya gibi macerayı
tüm olağanüstülüğüyle vitrinlerine taşırken, Fransa’nın ünlü
çok katlı mağazası Printemps ise 1 Şubat-13 Mart tarihleri
arasında Boulevard Haussmann’daki bütün vitrinleri için
tasarımcılarla anlaştı. Printemps, Paris Moda Haftası’yla
aynı döneme denk gelen tarihlerde vitrinlerini süslemesi
için Christopher Kane, Maison Martin Margiela, Bernhard
Willhelm, Haider Ackermann, Chari Arora, Chloé,
Ann Demeulemeester ve şubat ayında kaybettiğimiz
Alexander McQueen gibi dev isimlerden Alice için elbise
tasarlamalarını istedi.
Printemps, iç dekorasyonunu ise çılgın çay partisinden
esinlenen fosforlu yeşil makaronlar ve havada uçuşan
kocaman bir çay demlikle tamamlarken, hikayenin
karanlık bölümünü temsil eden sihirli mantarları da, mor
çantaların sergilendiği duvara yerleştirilen buğulu dev
mantar resimleriyle sağladı.
Alice’in 18. yüzyılın rokoko dönemini andıran uçuk mavi
uzun ipek elbisesi, kraliçenin romanesk stilli, ağır ve zengin
işlemeli koyu renk elbisesi, Çılgın Şapkacı’nın ise kabarık
saçlarını kontrol altına tutmaya çalışan hayal ürünü
şapkalar, vitrinlerde hayat buldu.
Walt Disney Signature için Alice’i şeker tonunda elbiselere
bürüyen ünlü tasarımcı Sue Wong, Kızıl Kraliçe için yerlere
kadar uzanan, bol işlemeli kan ve duman rengi elbiseler
hayal ederken, filmin gizli hayranları ise, elbiseler yerine.
Alice harikalar diyarında
Harikalar Diyarı’nda Alice, kimi
zaman denizin altında, kimi zaman
Boğaz kenarında, kimi zaman
da bir ormanda yürüyüşe çıkıyor.
Kendi kalesini korumaktan, bunun
için çatışmaktan çekinmiyor ve
maceranın peşi sıra yollara düşüyor.