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Ponponu da var

Tatlı mı tatlı yanaklar BENEFIT’in yeni allığı

Sugarbomb, şeker gibi bir allık! 4 vurucu tonu ile yanaklarınızda hoş bir tatlılık yaratacak. Bu tatlı şeyin, kilo aldırmaması da cabası!



Gergin bir yüz, renkli dudaklar

Olgun ciltler için geliştirilen gerginleştirici ve kırışıklık giderici etkiye sahip M.ASAM Vinolift Antiage Triple Action Beauty Treatment serisi, 15 Şubat’a kadar, şık bir makyaj çantası ve dolgunlaştırıcı, parlatıcı 3’lü ruj seti hediye ediyor. Süper!



Onun için…

Şehirli, modern ve şık bir profil çizen erkeklerin yeni kokusu COSTUME NATIONAL Homme olacak! Odunsu, ambersi ve baharatlı karışımı ve özel şişe tasarımı ile, sevgiliniz için ideal bir hediye olacak!



Dikkat: Sınırlı sayıda…

L’OCCITANE’ın Sevgililer Günü’ne özel, sınırlı sayıda üretilen unisex parfüm serisi Bergamote Tea Eau de Toilette, Duş Jeli, Vücut Spreyi ve El Kremi mükemmel bir hediye alternatifi...



Saçlarınız hayat bulsun

Kuruyan saçların nem desteğini, PHYTOJoba Maske ile geri getirmek mümkün! Jojoba yağı, tatlı portakal yağı ve ayçekirdeği yağı saçlarınıza canlılık katacak!



Hediyenizi unutmayın!

DERACINE; cilt tipinizi ayrıntılı olarak öğrenmenize yardımcı olmak için, her gün 300 kişiye “Ücretsiz Cilt Analizi” uygulaması hediye ediyor.



24 saat bakımlı dudaklar

Kışın gelmesiyle birlikte en sık yaşanan sorunlardan biri, dudakların kuruması ve çatlaması. BLISTEX Lip Relief Cream, bu soruna etkili bir çözüm sunuyor!

