Tatlı mı tatlı yanaklar
BENEFIT’in yeni allığı
Sugarbomb, şeker gibi bir allık! 4
vurucu tonu ile yanaklarınızda hoş bir tatlılık yaratacak. Bu
tatlı şeyin, kilo aldırmaması da cabası!
Gergin bir yüz, renkli dudaklar
Olgun ciltler için geliştirilen gerginleştirici ve kırışıklık giderici
etkiye sahip M.ASAM Vinolift Antiage Triple Action Beauty
Treatment serisi, 15 Şubat’a kadar, şık bir makyaj çantası ve
dolgunlaştırıcı, parlatıcı 3’lü ruj seti hediye ediyor. Süper!
Onun için…
Şehirli, modern ve şık bir profil çizen erkeklerin yeni kokusu
COSTUME NATIONAL Homme olacak! Odunsu, ambersi ve
baharatlı karışımı ve özel şişe tasarımı ile, sevgiliniz için ideal
bir hediye olacak!
Dikkat: Sınırlı sayıda…
L’OCCITANE’ın Sevgililer Günü’ne özel, sınırlı sayıda üretilen
unisex parfüm serisi Bergamote Tea Eau de Toilette, Duş Jeli,
Vücut Spreyi ve El Kremi mükemmel bir hediye alternatifi...
Saçlarınız hayat bulsun
Kuruyan saçların nem desteğini, PHYTOJoba Maske ile
geri getirmek mümkün! Jojoba yağı, tatlı portakal yağı ve
ayçekirdeği yağı saçlarınıza canlılık katacak!
Hediyenizi unutmayın!
DERACINE; cilt tipinizi ayrıntılı olarak öğrenmenize
yardımcı olmak için, her gün 300 kişiye “Ücretsiz Cilt Analizi”
uygulaması hediye ediyor.
24 saat bakımlı dudaklar
Kışın gelmesiyle birlikte en sık yaşanan sorunlardan biri,
dudakların kuruması ve çatlaması. BLISTEX Lip Relief Cream,
bu soruna etkili bir çözüm sunuyor!