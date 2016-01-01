Koleksiyonda kıyafetlerini,
ruh haliyle yansıtan bir kadın karşımıza çıkıyor ve nasıl hissederse öyle
giyinen bohem bir hava estiriyor. Renkler, geniş bir yelpazeye yayılıyor:
sinematografik siyah-beyazlardan, romantik tonlara ve uçuk renklere uzanan
parçalar, bu çeşitliliğiyle kadınların gönlünü çalıyor.
Küçülen ceketler, bol kesim
mini elbiseler, yumuşak kumaşlar, rahat pantolonlar, koleksiyonun baş
aktörleri. Geçtiğimiz sezonun ‘hit’i çiçek desenleri, bu sezon geometrik
desenlere yerini bırakıyor. Uçuşan elbiseler, uzun ve
narin siluetler, ‘oversize’ akımının etkisi altına giriyor. Tasarımların ortak noktası ise saflığı: en sofistike
tasarımlarda bile ‘saf’ ve yalın çizgiden vazgeçilmiyor.
Erkekler ise yine çok yönlü
desen alternatifleriyle sokakları kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Şehirli grafik
desenler, sert bir tarzdan sıradan olmayan bir enteresanlığa geçiş ile
erkekleri farklı ve özgün bir tarza büründürüyor.