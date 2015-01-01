Boss/NYFW

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Boss 2015 Sonbahar-Kış tasarımları, New York Moda Haftası'nda...

Endüstriyel güzellik: BOSS Womenswear Sanat Direktörü Jason Wu, Fall/Winter 2015 koleksiyonunda markaya ilişkin yenilikçi tavrını bir kez daha ortaya koydu. Temiz kesimler, yenilikçi kumaş kombinasyonları ve modern kalıplar koleksiyonun öne çıkan detaylarından oldu.



Jason Wu, BOSS Womenswear koleksiyonlarının estetik açıdan her zaman ilham kaynağı olan insan ve doğa birlikteliği geleneğini devam ettiriyor. Bu koleksiyonda kıvrımlarla düz çizgiler, güçlü ve şekilli omuzlarla binicilikten esinlenmiş kesimler kombinleniyor. BOSS'un maskülen geçmişinin özünde yer alan erkek gardırobunun zamansız klasik parçaları yirmi birinci yüzyıl kadınının kullanımı için yeniden keşfediliyor.



Antrasit, siyah, vanilya rengi ve göz kamaştıran kırmızı renkler çoğunlukla yünlü kumaşlarla birlikte kullanıldı. Pantolonlu takım elbiselerle giyilecek kazaklarda melanj yün kullanılırken işlenmemiş kenarlar karşıt renklerde çift taraflı kumaş kullanımını ön plana çıkarıyor.

Klasik erkek giyiminde kullanılan kumaşlarla kombinlenen endüstriyel dokunuşlar modern kadınsı zarafete yeni bir hava katıyor. Silindir şeklindeki boncuklar ve lazer kesim payetlere plastik son dokunuşlar uygulanırken, tül katmanlarla sert bir hava katılıyor ve geleneksel kanvas teknikleri ile üç boyutlu bir görünüm elde ediliyor.

Şeffaf elbiseler ise hassas metalik ipliklerle örülmüş olarak karşımıza çıkıyor.Bu detaylarla birlikte, aksesuarlar da kontrast hikayeyi güçlendiriyor. Yün ve derinin birlikte kullanıldığı binici botları heykelsi kıvrımlı topuklarla birlikte yeniden yorumlanıyor. Temiz ve sofistike bir kesimi olan yeni ikonik çanta BOSS Bespoke’ta ise kol düğmesi detayları göze çarpıyor. Maskülen parçaların Wu’yla bilrikte nasıl feminen bir dille kendini ortaya koyabildiğine şahit oluyoruz