Bu bahar Delsey valizlerle seyahatler renkleniyor!

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Moulin Rouge yıldızı Avustralyalı dansçı Danah Matthews Delsey’ in reklam yüzü oldu!

Yoğun çalışma temposu içinde bulduğu boş vakitlerde tatile çıkmak isteyenler için yazın en trend valizleri piyasaya çıktı! Fransa’nın ünlü valiz markası Delsey hem renkleri hem de Helium özelliği ile bu sezon oldukça iddialı! Tanıtımı Moulin Rouge yıldızı Danah Matthews ile Paris sokakları ve Seine Nehri’ nde yapılan Delsey çantalarının diğer bir özelliği de günlük hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olması. Tabii renk seçenekleri de oldukça geniş. Özellikle birbirine benzeyen valizler arasında "valizimi başkası almasın!" diye diken üstünde bagaj bandı kuyruğunda gerilmenize gerek yok. Valizin sarı, fuşya, mavi, turuncu gibi göz alıcı renklerle farklılık yaratmaması mümkün değil!