Bu çantalar kurtarıcınız olacak!

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Yaz gelirken alışveriş listelerinin olmazsa olmazı BAGGU çantalar!

İster şehir hayatında, ister plajda! BAGGU çantalar capcanlı renkleriyle bu yaz kurtarıcınız olacak!



Hafifliği kadar sağlamlığı ile de öne çıkan BAGGU çantalar farklı boy ve modelleri ile tüm kadınların tercihi olacak gibi. Bu çantalar hem tarz hem kullanışlı. Hem renkli hem sade!



Daypack Sırt Çantası rahatlıkla her eşyanızı sığdırabileceğiniz boyutta olmasının yanı sıra katlayıp cebinize koyabileceğiniz kadar rahat ve özgür! Yazın plajda kullabilir ya da şehirde tarzınızı ve ruh halinizi yansıtabilirsiniz.



