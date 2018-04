Giyilen kıyafetler kadar, onu taşırken giyinilen tavrın da çok önemli olduğunu düşünen Gökay Gündoğdu; modern, kaliteli ve yalın tasarımlarını yarattığı T.A.G.G. markasıyla bizimle buluşturuyor.

Yazı: Aslıhan Sever



T.A.G.G.; YANİ THE ATTITUDE BY GÖKAY GÜNDOĞDU… Yıllardır edindiği birikimlerle T.A.G.G. markasını kuran Gündoğdu, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nün ardından New York’ta Marka Yönetimi ve Pazarlama konusunda eğitim almış. Tasarımcı kimliğinin yanı sıra marka yönetimi alanında da uzmanlaşmış. Ardından Milano Domus Academy’de işletme tasarımı yüksek lisansını tamamladıktan sonra kreatif endüstrilerle iş birlikleri yapmaya başlamış. Marka yönetimi ve lüks segmentte pazarlama aktiviteleri tasarlama deneyimleri, onu tasarımcı olmaktan çok, marka yaratma konusunda cesaretlendirmiş. Yıllardır sektörde marka yöneticiliği ve koleksiyon danışmanlığı yapmanın da faydalarını görmüş elbette. Yurt dışında aldığı eğitimler ve edindiği tecrübeler de bunda önemli bir etken. Müşterinin ne istediğini bilmek, trendi giyilebilir hale getirmek, yani işin püf noktasını bilmek konusunda uzmanlaşınca başarı da peşi sıra gelmiş. Fark edilmesi de uzun sürmedi Gündoğdu’nun. Yurt dışında takdirle karşılanan tasarımcı, Gizia Gate gibi çok önemli bir projenin de parçası... Özel tasarımlarının hikayesini kendisinden dinliyoruz.

KOLEKSİYONUN HİKAYESİ

Giydiğiniz kıyafetler kadar, onu taşırken giydiğiniz tavrın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle T.A.G.G.; tavrı önemseyen ve formlarıyla, kumaşlarıyla giyenlere bir tavır katmak, güçlerini ortaya çıkarmak üzerine kuruldu. Geçen yıl İstanbul’da hayata geçti. Milano, Paris ve Berlin moda haftalarında sunumları gerçekleşti. Gelen ilgiyle birlikte dünya pazarında önemli mağazalarda satışları başladı.

T.A.G.G. KADINI

T.A.G.G. kadını yönetici ve güçlü bir kadın. Yalın olmakla azalmayan, tavrıyla daha da çoğalan bir kadın. En iyiyi seven, keyifli zaman geçirmeye önem veren biri. Sergi gezmek, ambiyansı olan mekanlarda vakit geçirmek, iş seyahatlerine çıkmak, dergi okumak, gündemi takip etmek sosyal rutinleri arasında.

İLHAM KAYNAĞIM

Sanat, sosyoloji, tüketici davranışları bilimi; beni hem düşündüren hem de en çok ilham veren konular.

GARDIROBUMUN OLMAZSA OLMAZI

İyi bir jean, beyaz gömlek, oversize bir sweatshirt, siyah kısa ve siyah boyfriend birer ceket, sigaret ve flare kesim pantolonlar, kalem etek, uzun bir kaban. Bunların üzerine bir sürü stil inşa edebilirsiniz.

STİL SAHİBİ KADIN

Vücut tipine göre trendi doğru uygulayan ve aynı zamanda kendi modasını yaratabilen kadın stil sahibidir bence.

SOKAK MODASI

Sosyal medyayla birlikte moda takipçileri daha çok arttı. Bunun giyim şekillerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Ancak hala en çok rastladığım sorun, vücut tipine uygun giyinilmemesi.

NEREDE BULABİLİRİZ?

Gizia Gate ve Brandroom Nişantaşı’ndan ulaşabilirsiniz. Her ikisinde de koleksiyondan farklı parçaları bulmak mümkün.

TAMAMLAYICI PARÇA

Ayakkabı.