Buse Terim ile trend raporu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hepimiz sezon heyecanı içinde dergileri karıştırmaya, vitrinlere bakmaya, ünlü tasarımcıların bu sene neyi devleştirdiğini araştırmaya başladık. Buse Terim’den sezonun raporunu çıkartmasını istedik... İşte yeni sezonun hit trendleri...

Yeni sezon kapımıza dayanmışken, sonbahar-kış 2013/14’ün ilham kaynaklarını, en gözde parçalarını, baskın trendlerini öğrenmek için daha fazla vakit kaybetmeyelim. Dersimizin final sınavını verme zamanımız geldi. Seneyi iyi kapatmak için sezonun sizin için toparladığım beş favori trendi huzurlarınızda!

Punk ölmedi

Hepimiz sezon heyecanı içinde dergileri karıştırmaya, vitrinlere bakmaya, ünlü tasarımcıların bu sene neyi devleştirdiğini araştırmaya başladık. Buse Terim’den sezonun raporunu çıkartmasını istedik...İşte yeni sezonun hit trendleri... İzlediğimiz sonbahar-kış defilelerinin ardından, The Costume Institute of The Metropolitan Museum of Art’ın bu yaz sergi temasının ‘Punk: Kaostan Couture’e’ olduğunu öğrenince, bir de üstüne serginin galasında punk kıyafetler içinde moda dünyasının en stil sahibi isimleri arz-ı endam edince içimizde en ufak bir kuşku kalmadı: Bu kış punk ruhu bizi ele geçirecek! Chelsea Hotel’in punk mirasını devralıyor ve tartan desenlerine, zımbalara, ışıltılı kumaşlara merhaba diyoruz. Saint Laurent’in mohair tartan desenli hırkası ve biker botları, Junya Watanabe’nin iddialı deri montları, Moschino’nun mini tartan etekleri bu sezonun öne çıkan punk parçalarından. Puantiyeli çoraplarınızı, siyah göz farlarınızı, Dr. Martens botlarınızı dolabınızdan çıkartın ve içinizdeki asi kızı uyandırın.