Buse Terim ile trendlerin efendileri

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Sezon açıldı... Peki ilkbahar - yaz aylarından en çok ne giyeceğiz? Buse Terim yeni trendleri yorumladı.

MONOKROM

Tam bir sene önce, Cinématheque Française’de Tim Burton sergisini gezerken, yönetmenin gotik dünyasının ve yarattığı karakterlerin moda endüstrisi için ne kadar zenginleştirici bir ilham kaynağı olabileceğini düşünüyordum. Daha küçücük bir çocukken, tamamen kendi kısıtlı imkanlarına sonsuz yaratıcılığını katarak gerçekleştirdiği kısa filmlerinden bugüne gelmesini aşama aşama görebildiğimiz sergiden o kadar etkilendim ki, o günden beri izlediğim her defilede Tim Burton’dan parçalar buluyorum ya da bulmak istiyorum. Geçen kış Givenchy’nin gotik kadınlarında aradım Tim Burton’ın ruhunu, yaza merhaba derken de Marc Jacobs’un çizgilerinde… Bu uzun başlangıç herhalde siyah-beyaz trendine beslediğim duygulara dair az çok fikir vermiştir. Evet, ben bu monokrom işini çok sevdim! Çizgilerden zigzaglara, kaz ayağını andıran desenlerden puantiyelere, tüm siyah-beyazları aynı anda kullanasım var. Siz monokrom desenleri bir arada nasıl kullanmalı derseniz, Michael Kors, Louis Vuitton, Diane Von Fürstenberg ve Chanel defilelerinden ilham alabilirsiniz.

