Buse Terim web sitesini yeniledi!

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Buse Terim yepyeni web sitesiyle karşınızda!

Türkiye’nin en çok takip edilen moda blogu yazarı ve kurucusu Buse Terim, web sitesinin yenilenen yüzüyle takipçileriyle buluşturuyor.



İki yıl önce modaya dair görüş ve önerilerini paylaştığı www.buseterim.com.tr’yi kuran Buse Terim, sitesinin içeriğini zenginleştiriyor. Modadan bakıma, lifestyle’dan stile pek çok farklı bölüme yenilerini ekleyen Buse Terim, bölüm içeriklerinde de farklılığa gidiyor. Yenilenen yüzüyle paylaşımları daha profesyonel bir platforma taşınıyor. Yenilenen web sitesinde Buse Terim’in katıldığı etkinliklerin de yer aldığı "Moda Takvimi" de hayata geçecek. Burada takipçiler defilelerden sergilere festivallerden moda haftalarına kadar bütün detaylardan haberdar olacak. Fatih Terim, Demet Akbağ, Burcu Esmersoy, Sinem Kobal, Ayşe Kucuroğlu,Yalın, Ayşe Özyılmazel, Murat Boz gibi isimlerin gardıroplarına sürpriz ziyaretleriyle büyük ses getiren Buse Terim, yeni dönemde de ‘Ünlülerin Gardırobu’ köşesinde Kenan Doğulu’nun gardırobu ile yenilenen sitesinin açılışını yapıyor. Buse Terim, nişan detaylarını ve düğüne dair tüm ayrıntıları buseterim.com.tr’de ’Buse’nin Hazırlıkları’ bölümünde takipçileriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Web sitesinin açılışına özel son içeriği ise ünlü Fransız markası Hermes’in Women Universe etkinliği. Türkiye’den sadece Buse Terim’in katıldığı bu ünlü markanın macerası yine buseterim.com.tr ‘de.



Kendin Yap (DIY) projeleriyle ses getiren Buse Terim, yeni websitesine özel her hafta bir tasarımcıyla farklı ve yaratıcı projeler üretiyor olacak. Bugüne dek yolu farklı projeler için İstanbul’a düşen, podyumların ses getiren süper modelleri Adrianna Lima, Amber Le Bon ve Irina Shayk’la çok özel röportajlar gerçekleştiren Buse Terim, uluslararası moda dünyasını yeni dönemde daha yakın takibe alıyor.



Buse Terim takipçileri, yeni dönemde de, moda dünyasını, ünlülerin stil sırlarını paylaştıkları özel röportajları, en son trendleri, keşifleri, bakım önerilerini, sanat dünyasına ait son haberleri, life style önerilerini zenginleştirilmiş içerikleri ve yenilenmiş formatıyla buseterim.com.tr ‘de bulacaklar. Yenilikleri takip etmekten ve öğrenmekten vazgeçemediğini belirten Buse Terim, “Alışılmış kalıpların dışına çıkmayı ve takipçilerime Buse’ce stiller yaşatmayı amaçlıyorum” diyor.