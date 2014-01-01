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Buse Terim'den moda notları

7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen moda haftasında 2014 ilkbahar-yaz koleksiyonları tanıtıldı. Buse Terim moda haftasının notlarını Elele için tuttu...
İstanbul’dan 7-11 Ekim tarihleri arasında İlkbahar-Yaz 2014 koleksiyonları geçti. Türkiye’de moda sektörünün en önemli etkinliği olarak öne çıkan moda haftası, geçtiğimiz sezon ilk defaIMG Fashion tarafından düzenlenmiş ve Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul adını almıştı. Bu sezon isim sponsoru Mercedes-Benz’in yanına ana sponsor olarak American Express’i de ekledi ve Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul presented by American Express ismiyle Kuruçeşme Arena’da gerçekleşti. Moda haftasının notlarını bizim için Buse Terim tuttu.

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