Buse Terim'den sofra önerileri

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"Sofrada her zaman detaylar fark yaratır" diyen Buse Terim'in önerilerine kulak verin!

Sofrada her zaman detaylar fark yaratır. Sofra takımınız, Amerikan servisleriniz, runner’larınız bir yana, farklı fikirlerle sofraya yaratıcı bir dokunuş katmak diğer yana. Portakalları oyup içine minik mumlar yerleştirebilir, ormanda sabah yürüyüşünde kullandığınız kozalaklardan isim kartlıkları hazırlayabilir ya da cam kavanozlara koyduğunuz enginarlarla farklı bir süsleme deneyebilirsiniz. Sofrada hayal gücünüzü kullanmaktan çekinmeyin, sonuçlara siz de şaşıracaksınız.



KONSEPT

Konsept belirleme kısmında fikir, bazen izlediğim bir filmden bazen de internette araştırma yaparken gördüğüm bir fotoğraftan çıkıyor. Konsepti belirledikten sonra, bu konsepti yansıtabilecek yaratıcı ve şaşırtıcı fikirlere kafa yoruyor, kimi zaman annem ve ablamdan fikir alıyorum.



