Büyük göğüslere özel tasarım

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KOM sizi pembe düşlere davet ediyor…

Kaplı sütyen, minimiser sütyen, külot, bikini ve string’den oluşan Grace koleksiyonu, sizi uçuk pembe bir dünyaya davet ediyor. Bu dünyaya hakim olan dantel detaylarla birleşen çağdaş çizgiler, modern bir romantizm yaratıyor. Büyük göğüslerinden dolayı toparlayıcı sütyen kullanmak zorunda kalanların en büyük şikâyeti olan şıklıktan uzak seçeneklere de çözüm getiren Grace koleksiyonu, minimiser özelliği taşıyan sütyeniyle hem büyük göğüsleri olduğundan daha dik ve küçük gösteriyor hem de dantel detaylarla şık bir tasarım sunuyor. Takım küloduyla birlikte ise modayı iç giyimle birleştiren uyumlu bir ikili yaratıyor.