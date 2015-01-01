Çağla Şıkel ‘Milla by Trendyol’un marka yüzü oldu

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İlkbahar ve yaz ayları için birbirinden şık parçalar hazırlayan Milla by trendyol’un yeni sezonu için ünlü top model Çağla Şıkel objektif karşısına geçti.

Çağla Şıkel ile keyifli bir çekim gerçekleştiren Milla by trendyol'un 2015 İkbahar-Yaz koleksiyonu Zen, Militer ve Gece olmak üzere üç konsept ile başlıyor. Siyah, beyaz, açık mavi ve pudra renklerin öne çıktığı Zen Koleksiyonunda minimal detaylar ve modern kesimler dikkat çekerken, Militer Koleksiyonda file ve sırt detayları gold ve haki tonlar ile harmanlanıyor.