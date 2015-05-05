Çağla Şıkel'den koleksiyon

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Ünlü top model Çağla Şıkel, Milla by Trendyol için "ÇAĞLAXMİLLA" adlı bir koleksiyon tasarladı.

Koleksiyon 5 Mayıs 2015 tarihi itibariyle ilk kez Modagram.com’da satışa sunuldu. Koleksiyonun lansmanı, 5 Mayıs Salı günü Happily Ever After’da gerçekleştirildi. Aynı gün Modagram.com üzerinden satışa çıkan ÇağlaXMilla koleksiyonu büyük ilgi gördü. Beachwear, bikini, kimono, bluz, dantel etek, baskılı tshirtler, kloş midi boy etek, ispanyol paça pantolonlar, payetli üst ve deri ceketlerden oluşan koleksiyon, Çağla Şıkel’in kendi çizim ve desenleri ile hazırlandı.