Calvin Klein yaza hazır

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Koleksiyon çok renkli!

Modellerinde rahatlığı ve kaliteyi bir arada sunan Calvin Klein bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirebilmenize olanak tanıyan yeni koleksiyonuyla mağazalardaki yerini aldı. Yeni koleksiyonuyla rengarenk bir skala sunan Calvin Klein, kırmızı, turuncu, sarı, mavi, beyaz gibi yaz renklerinin hakim olduğu kadın ve erkeklere özel hazırlanan koleksiyonda gömlekler, ceketler, t-shirtler, pantolonlar, ayakkabılar, kemer ve cüzdanlar oldukça dikkat çekiyor.



Calvin Klein mağazaları

İstanbul: İstinye Park, City's Nişantaşı, Akmerkez

Ankara: Kentpark AVM, Cepa AVM

İzmir: Bornova Forum AVM

Muğla: Yalıkavak Marina











