Derya Açıkgöz'ün 2017 İlkbahar-Yaz sezonu “Ullu Dengiz” koleksiyonu Çerkez doğasının ve Kafkasya'nın izlerini taşıyor.

Temelinde içsel bir yolculuğun izlerini taşıyan, en derin köklerine inerek ilham aldığı Çerkez doğasına ve Kafkasya’nın hareketlerine yeniden form kazandıran Derya Açıkgöz 2017 İlkbahar-Yaz sezonu “Ullu Dengiz” koleksiyonunda sunduğu birbirinden özel tasarımlarla özgün bir yolculuğa çıkarıyor.

Tasarladığı klasik ve modern çizgilerle yalın, güçlü ve sofistike stilini birçok kez gözler önüne seren Derya Açıkgöz, yeni koleksiyonu “Ullu Dengiz” için “Sağlam köklerimi sıkılaştırmak istedim. Kafkasya'ya uzanan seyrimde Çerkez halkından birçok esinlenmem var” diyerek tasarımlarında aldığı ilhamı vurguluyor. Koleksiyonuna da Çerkezce Derya anlamına gelen “Ullu Dengiz” adını veren Derya Açıkgöz volanlar, bol kesim kollar ve desenlerle birleşen net ve minimal çizgileri buluşturan parçalarla iddialı bir koleksiyon ortaya koyuyor.

Dinamik yaşantımızın esintileriyle yorumlanan, sınırları yeniden belirleyen koleksiyon Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 11 Ekim 2016 Salı günü düzenlenen defileyle ilk kez modaseverlerin karşısına çıktı.