Sade ama ışıltılı, sportif ama iddialı, rahat ama şık! Sezonun ana kodlarını cesur olduğu kadar dengeli adımlar oluşturuyor.

Yazı: Feray Kanpolat

Fotoğraf: Nurdan Usta



Birkaç sezondur modayı etkisi altına alan glam leisure akımı popüleritesini artırarak yoluna devam ediyor. Glam parçaları sportif görünümle birleştiren bu tarz, günlük hayatımızın içerisine adım adım sızmış durumda. Kısa bir süre öncesine kadar yalnızca özel gecelerde ve davetlerde giymeye cesaret ettiğimiz pullu payetli kıyafetleri artık alışverişe giderken bile giydiğimizde kimse yadırgamıyor, ışıltılı ruhumuzu öne çıkarmanın mutluluğu da cabası!





Kazak: Mango 129 TL, Çanta: Aldo 219 TL, Pantolon: Yasemin Pekkan 400 TL, Ayakkabı: İnci 199 TL



Zamansız bir klasik! Leoparın cazibesi tartışılmaz. Ayakkabı ya da aksesuarda leopara şans verin ve görünümünüzü hareketlendirin. Spor parçaları glam detaylarla birleştirerek fark yaratın!





Üst: Selim Baklacı 220 TL, Fular: Sumejja 299 TL, Pantolon: Mango 119 TL, Bot: Aldo 349 TL, Çanta: Mulberry 4160 TL



Ne rahatlıktan ne şıklıktan ödün veriyoruz. Sırt çantalarının konforu dorenin çekiciliğiyle birleşince bize de özgürce ışıldamak düşüyor. Günlük hayatın koşturmacasında enerjiyi yüksek tutmak elbette mümkün!





Kazak: Linas İstanbul 280 TL, Çanta: Defacto 60 TL, Pantolon: Özlem Kaya 495 TL, Bot: Aldo 399 TL



İddialı parçaları sportif görünüme adapte etmek çok da zor değil. Biraz cesaret istese de aslında keyifli bir oyun.



