Ceyo sezon ürünlerinde geçerli net yüzde 20 “Yaz İndirimi”ni başlattı.





TakaTuka.com adresinde başlatılan indirim fırsatı ile kadınlar, erkekler ve çocuklar için yüzlerce alternatif model cazip fiyatlar ile tüketicisiyle buluşuyor.Sağlamlığı, rahatlığı ve şık tasarımı ile dünyada tanınan bir marka haline gelen Ceyo, yaz koleksiyonun en göze çarpan modellerinde başlattığı indirim fırsatıyla, henüz tatil hazırlığını tamamlamamış olanlar için avantajlı alışverişin kapılarını açıyor. Güneşte renk değiştiren terliklerden, şık parmak arası terlik modellerine, gündelik kombinlerinizi hareketlendirecek taşlı modellerden, ofis şıklığınızı tamamlayacak dolgu topuklu ayakkabılara kadar pek çok model TakaTuka.com’da sizleri bekliyor.