Cinderella'nın ayakkabıları

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Masal prensesi Cinderella'nın cam ayakkabıları, dünyanın önde gelen ayakkabı tasarımcıları tarafından yeniden tasarlandı.

Lily James ve Cate Blanchett'in başrollerinde oynadığı Disney'in yeni filmi 'Cindirella'nın gösterime girmesine az bir zaman kala (13 Mart 2015), dokuz uluslararası ayakkabı tasarımcısı kendi cam ayakkabı tasarımlarını oluşturdu. Üstelik artık onları satın alabilirsiniz!



Eğer siz de küçükken hayalini kurduğunuz bu cam ayakkabıların kendi koleksiyonunuzda da bulunmasını istiyorsanız, tasarımcıların ikonik modellerine bir göz atın.

İşte; Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Alexandre Birman, Charlotte Olympia, Stuart Weitzman, Renee Caovilla, Paul Andrew, Jerome Rousseau ve Nicholas Kirkwood'un tasarımları: