Cool erkeklere...

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Her sezon mükemmel jean’i yeniden yorumlayan ve premium denim kumaşını inovasyonla birleştiren Mavi, yeni Amerika Black serisiyle şehirli cool erkeğe kusursuz bir jean deneyimi yaşatıyor.

Minimalist ve havalı duruşunu, mükemmel fit’le buluşturan bu seri, siyahın zamansız şıklığıyla dikkat çekiyor. Motocross ilhamıyla yola çıkan, baştan aşağı siyah görünümün en güçlü silahı olan bu jean’ler; Jake ve James gibi skinny fit’lerin yanı sıra Pierre, Marcus, Martin gibi düz kesimlerde de kusursuz uyumu yakalıyor. Neredeyse görünmeyen dikişleri, mat düğmeleri, temiz yıkaması, streç özelliği ve siyah selvedge detaylarıyla çarpıcı bir görünüme sahip Mavi Amerika Black, hafif parlak kaplamalı seçeneğiyle şehirde gecenin karanlığına eşlik ediyor.