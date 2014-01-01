Çoraplarıyla da iddialı

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Keen, çoraplarıyla da en az ayakkabılarıyla olduğu kadar iddialı.

Doğa sporlarına uygun ayakkabı modelleriyle tanınan Keen, 2014 kış koleksiyonunda yer alan çoraplarıyla da en az ayakkabılarında olduğu kadar iddialı. Ayakların soğuk hava şartlarından minimum düzeyde etkilenmesini sağlayan Keen çoraplar, yılbaşında sevdiklerine konforlu bir hediye sunmak isteyenlere farklı model ve renklerde zengin seçenekler sunuyor. Keen çoraplar ile siz de yeni yılda kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilir, aynı zamanda kötü hava şartlarından koruyabilirsiniz.



